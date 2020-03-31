联合国称新冠疫情或引发粮食危机

联合国粮食及农业组织说，新冠肺炎疫情在全球蔓延致使劳动力短缺和供应链中断，可能影响一些国家和地区粮食安全。

联合国粮食及农业组织在官方网站说：“除非我们快速采取行动，保护最脆弱环节，保证全球粮食供应链通畅，缓解疫情蔓延对整个粮食体系的影响，否则我们面临粮食危机迫近的风险。”

联合国粮农组织预计，糟糕情况预计将在4月和5月出现。

这家机构说，已经发现粮食在多方面遭遇多重挑战，例如粮食运输和家畜养殖等。但截至当前，食品供应依然充足，粮食产业所受冲击颇小。不过，高附加值农产品涨价的几率更大，例如肉类等易腐烂食品；主要粮食现在供应充足。

美国有线电视新闻网25日报道，在截至3月14日的一周内，美国鸡蛋销量同比激增44%；自3月初以来，鸡蛋批发价格上涨180%。美国沃尔玛公司等大型连锁零售商近期开始限购鸡蛋等遭恐慌性购买的商品。

美国惠誉咨询公司认为，鉴于关键产区气候条件良好，2020年至2021年庄稼收成前景乐观，粮食相对充足。

惠誉咨询公司在一份研究报告中说，在发达市场，谷物种植通常在人口密度低的大型农场，比较不易受疫情影响。但劳动密集型行业，例如棕榈油等种植业和鲜肉处理等加工业的人员感染风险较高，因而需要临时封闭措施。

马来西亚最大棕榈油产地沙巴已命令关停3个区域的棕榈园，原因是一些员工新冠病毒检测呈阳性。

惠誉咨询公司担心，尽管某些种类的粮食供应充足，但可能出现过度囤积或限制交易现象，从而抬升粮食危机风险。

美国消费者新闻与商业频道报道，越南已经限制大米出口，俄罗斯也停止成品粮出口，哈萨克斯坦则暂停小麦粉、荞麦、糖、葵花油和某些蔬菜出口。（卜晓明）（新华社专特稿）

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