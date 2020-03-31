意南部民众度日难　政府发食品券救济

受新冠肺炎疫情影响，意大利一些民众无钱购买食物，南部欠发达地区出现盗抢事件。为帮助民众渡过难关，意大利政府上周末宣布总计47亿欧元的应急新措施。总理朱塞佩·孔特呼吁欧洲联盟尽快采取一致的财政措施，支撑整个地区经济。

【民众遭遇困难】

英国《卫报》29日报道，为遏制新冠肺炎疫情蔓延，意大利进入全国“封城”状态迄今已近3周。按照意大利《晚邮报》的说法，人口大约500万的南部西西里岛地区似乎被埋下一枚“社会定时炸弹”。

因失去收入来源或企业关闭，当地不少民众生活困难。西西里岛首府巴勒莫一名3岁孩童的母亲卡尔梅拉告诉意大利《新闻报》日报记者：“我们没有吃的了。”

一些民众直接向疫情期间仍营业的小型食品店索要免费食物。意大利《共和国报》报道，一群人没付钱便跑出巴勒莫一家超市，其中一人朝收银员大喊：“我们没钱付账，但得吃饭。”

一名外卖派送员28日在巴勒莫郊区遭遇抢劫，所属快餐派送公司随后宣布暂停这一地区外卖服务。社交媒体流传一段视频显示，在南部另一大区普利亚首府巴里，一对夫妇在银行外讨要50欧元预支款，他们的商店因“封城”被迫关闭。

为维持社会秩序，携带警棍警枪的警察开始在西西里岛超市附近巡逻。法新社记者28日下午在巴勒莫看到，4名戴口罩的武装警察把守在一家超市门口，似乎想要提醒民众，政府仍掌控局势。

【政府出手相助】

就南部地区社会隐患，意大利政府官员纷纷表达担忧。巴勒莫市长莱奥卢卡·奥兰多认为，如果当地贫困民众无法得到救济，可能让黑帮势力趁机煽动民怨。分管南部地区事务的意大利政府部长朱塞佩·普罗文扎诺也担忧，随着疫情持续蔓延，“大批民众对健康、收入和未来的顾虑可能会转化为愤怒和仇恨”。

按照法新社的说法，意总理孔特似乎感受到民众不断累积的焦虑、压力和担忧情绪。他28日傍晚经由全国电视讲话宣布，已批准一项总计47亿欧元的新措施，帮助受疫情影响最严重的民众。“我们知道不少人在受苦，国家就在那里。”

孔特说，将即刻向受影响地区的市政府划拨43亿欧元，帮助民众纾困；同时拨款4亿欧元向民众发放食品券。

为缓解疫情对经济造成的压力，意政府本月早些时候已出台250亿欧元的经济刺激措施。在孔特看来，欧盟应尽快出台一致措施，帮助成员国应对新冠肺炎疫情。

孔特告诉意大利《二十四小时太阳报》，欧盟如果不及时出手，将酿成“悲剧性错误”。他认为，欧盟需要一种共同债券工具以拉动经济复苏，同时需要制定再投资方案，支持整个地区经济。（海洋）（新华社专特稿）

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