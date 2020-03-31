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疫情冲击美社会保障网络

2020年03月31日09:15  来源：新华网
 

　　美国新冠肺炎疫情不断加剧，不仅令国内经济活动陷入停滞，而且对包括庇护所、救济机构在内的社会保障安全网构成罕见冲击。

　　【需求激增难应对】

　　《华尔街日报》29日报道，作为美国最早暴发新冠肺炎疫情的城市之一，华盛顿州西雅图市庇护所和食品发放点正迎来大量求助者。

　　宾夕法尼亚大学研究无家可归现象的教授丹尼斯·卡尔亨说，西雅图有大约1.1万名无家可归者，其中只有约3500人得到庇护。

　　西雅图市最大庇护所负责人马蒂·哈特曼说，该市首次发现新冠肺炎确诊病例前，收容所已基本满员，现在他们每天还要接纳大约25个新家庭。

　　救助热线“危机连接”主管艾莉·富兰克林介绍，西雅图地区自杀、家庭暴力和滥用药物求助热线来电量自疫情暴发以来跃升25％，至每月约2.5万个。由于接听电话人手不足，富兰克林最近几天值了两次夜班。

　　在疫情最严重的纽约市，公益组织“圣使徒施饭堂”首席运营官迈克尔·奥特里说，受疫情冲击，这一组织改为分发打包食品，但面对“我见过的最长（等候）队伍”，供应量已显不够。

　　《华尔街日报》报道，经济活动停滞对穷人和工薪阶层冲击最大，收入差距扩大、无家可归者比例过高的城市压力倍增。救济机构担心，疫情眼下没有消退迹象，社会求助浪潮似乎刚刚开始，而他们已力不从心。

　　“如果持续数月会怎样？”富兰克林说。

　　【资源萎缩添新愁】

　　与往年救济挑战不同的是，疫情导致求助者大幅增加的同时，正压缩救济资源的使用效率。

　　宾夕法尼亚大学教授卡尔亨说，美国57.5万无家可归人口中，约7万人居住在加利福尼亚州洛杉矶，以50多岁中老年人居多。这一群体的实际健康状况与70岁年龄段的普通居民相当，一旦感染，住院几率比同龄人高。

　　西雅图市最大庇护所通常有200至300名志愿者维持运转。由于疫情冲击，庇护所需要更多人员对设施定期消毒、并筛查出入人员，但如今几乎没有志愿者来。

　　此外，庇护所床铺的间隔距离通常只有半米多，现在保持1.8米以上，以防病毒传播。这意味着庇护所如今可容纳人数大约是原先一半。

　　在纽约市，政府官员正努力减少庇护所拥挤现象，并为感染病毒者提供隔离住房。一家公益组织的负责人乔希·迪恩说，为许多无家可归者提供的淋浴室或洗手间已关闭，以避免病毒传播。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、贾文婷)
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