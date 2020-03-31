以政坛两大对手磋商“取得显著进展”

以色列看守政府总理本雅明·内塔尼亚胡与他的政治对手、国防军前总参谋长本尼·甘茨29日在一份联合声明里说，两人就组建紧急联合政府举行对话，“取得显著进展”。

内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团和甘茨领导的蓝白党发表联合声明，说两人连夜磋商，“目的是组建一个紧急联合政府，以应对新冠肺炎疫情以及以色列面临的其他挑战”。

声明说，内塔尼亚胡与甘茨在连夜对话中“取得显著进展”，预计两人29日白天将“举行额外对话，以期达成最终协议”。

以色列本月2日举行第23届议会选举，是过去一年举行的第三次议会选举。120个议席中，右翼政党利库德集团获得36席，蓝白党获得33席，没有政党获得单独组阁所需的半数以上议席。

总统通常授权议会第一大党领导人组阁，但甘茨在15日磋商中收获阿拉伯政党联盟“联合名单”党和前国防部长阿维格多·利伯曼领导的“以色列是我们的家园”党等政党议员支持，所获议席数合计超过半数。

总统鲁文·里夫林16日正式授予甘茨组阁权。根据法律规定，甘茨拥有28天组阁期限，如果届时不能完成，他可向总统申请延长14天。

内塔尼亚胡21日接受媒体采访时提议与甘茨轮流掌权。按照内塔尼亚胡的设想，利库德集团与蓝白党组建任期3年的紧急联合政府，他在前18个月担任总理，后18个月由甘茨“接棒”，利库德集团与蓝白党“平分”内阁席位。

以色列议会26日举行议长选举，甘茨作为唯一候选人，以74票支持、18票反对、28票弃权的表决结果当选议长。

观察人士认为，甘茨过去一年试图在3次选举中取代内塔尼亚胡出任总理，如今突然转向竞选议长，令不少人感到意外。甘茨的一些政治盟友对此不满，蓝白党高层亚伊尔·拉皮德批评甘茨“不战而降”。

甘茨26日当选议长后说：“这是不寻常的时期，需要做出不寻常的决定。正如我说过的，我将尽一切可能推动组建紧急联合政府。”（杨舒怡）（新华社专特稿）

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