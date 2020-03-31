世卫组织：应对疫情的同时应继续提供基本卫生服务

新华社日内瓦3月30日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞30日表示，各国在应对新冠肺炎疫情的同时，应继续提供基本卫生服务。

谭德塞在例行记者会上说，新冠肺炎大流行使许多国家的卫生系统不堪重负，对卫生设施和卫生工作者的需求也迅速增加，这可能使一些卫生系统无法有效运作。

谭德塞说，过往疫情已证明，当卫生系统不堪重负时，一些本可通过疫苗预防和治疗的疾病所造成的死亡人数会急剧增加。因此，“尽管我们处于危机之中，基本的卫生服务必须继续。婴儿仍在出生，疫苗仍须交付，其他疾病患者仍需治疗来挽救生命”。

谭德塞表示，世卫组织已发布一份指南，帮助各国在防控新冠肺炎疫情与维持基本卫生服务之间保持平衡。该指南建议立即采取一系列有针对性的行动，以重新组织并确保民众获得高质量的基本卫生服务，包括常规疫苗接种、妊娠和分娩护理、传染病和非传染病以及精神疾病治疗等。

世卫组织当天还发布了一份关于如何建立和管理新冠肺炎治疗中心的详细实用手册。该手册包括三种主要干预措施：首先，在临时改造建筑物或搭建帐篷作为卫生设施后如何开展筛查和分诊；其次，如何建立社区设施来照顾轻症患者；第三，如何重新利用医院病房或整个医院来设立新冠肺炎治疗中心，或搭建帐篷设立临时医院。

此外，谭德塞还表示，世卫组织当天与二十国集团的贸易部长们讨论了如何解决个人防护装备和其他基本医疗用品长期短缺的问题。他呼吁各国政府与私营公司合作增加产量，确保基本卫生用品的自由流通和按需公平分配。

针对多国正在实施的人口流动限制措施，谭德塞表示在实施这些措施时应尊重所有人的尊严和福祉。他呼吁各国政府让本国人民了解这些措施的预定期限，并向老年人、难民和其他弱势群体提供支持。

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