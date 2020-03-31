全法学联：做中国留法学生坚强的防疫后盾

全法学联积极组织派发口罩给中国留学生（图片：全法学联）

人民网巴黎3月30日电（记者何蒨） “不要焦虑，你要想，你现在接受的治疗和方舱医院里面的治疗方案相比，只差广场舞了。”这是慧婷大夫用尽量轻松的语气开解全法学联微信救助群里一位已经发烧16天、靠吃退烧药继续观察的中国留学生。在这个70多人的救助群中，有十几位来自国内和法国的医学专家，义务为留学生提供医疗建议与支援，截止3月28日已有34位留学生接收了诊疗咨询，其中27位同学已康复退群。

紧缺的法国医疗防疫资源

中国好不容易熬过新冠防疫战，民众生活开始逐渐恢复，全球疫情的重点却已转至海外，法国也不能幸免。截止3月29日，法国已确诊新冠肺炎病例40174人，死亡2606人。法国于3月17日开始施行全民限足令，关闭所有餐厅、咖啡、酒吧、电影院等非必要经营场所，限制居民外出频率与时间，外出必须携带临时出行证明。最近，法国的限足令已延长至4月15日，各项防疫措施都在不断加强，当地媒体也不断传来医疗系统资源紧张的新闻。

法国政府采取禁足令后，对疫情爆发巅峰期的预判是3月底至4月上半旬。在这种形势下，如何保证不发生医疗资源挤兑，成为法国医疗系统最大的挑战。目前，法国医疗急救电话15仅针对危重病人采取行动，大部分医院也仅对危重病人进行新冠肺炎检测，这就导致大部分疑似患者只能暂时联系普通科医生或家庭医生，以居家隔离及观察用药为主。法国的这种防疫模式，为没有回国的中国留学生带来了一定程度上的就医困难，如何为留学生提供防疫支持就成为全法学联最急迫的工作。

全法学联积极组织派发口罩给中国留学生（图片：全法学联）

全法学联在抗疫中提前行动

记者了解到，全法学联通过在线组织各级学联、联络国内外医学专家等，为中国留学生防疫抗疫提供了非常有用的帮助。早在1月25日，中国疫情刚刚爆发之际，全法学联就展开了针对在法留学生的防疫宣传工作，比法国政府的应对措施早很多。

全法学联密切跟进中国防疫经验，在3月初就已编写了适合留法中国学生生活习惯的《新冠病毒防疫安全手册》，并通过微信公众号发布。同时，学联还邀请在法国医院工作的中国医生为在法留学生进行在线新冠防疫讲座，让留学生做好心理上的准备。3月中旬，当法国进行限足令后，学联为了鼓舞大家的士气，推出了在线防疫食谱，不仅活跃了留学生的居家隔离生活气氛，也加强了留学生之间的互动与打气。

但是，疫情防控宣传仅仅是第一步，在医疗物资紧张、大部分疑似患者被要求居家隔离，且民众普遍对新冠防疫意识不强烈的法国，留学生因为语言不够流利、对医疗系统不熟悉、缺乏经验等，一旦发现疑似病情很难获得有效的医疗救助。为此，全法学联在几十位骨干成员的发起下，及时展开了点对点点对面的微信联络形式，尽可能覆盖所有在法留学生，保证一旦他们有需要，就可以在第一时间获得救助。

学联医疗救助群雪中送炭

全法学联专门建立了一个微信医疗咨询群，这个群里有十多位来自国内及法国本土的医学专家及医科学生，义务为无法及时就医的中国留学生提供24小时医疗咨询。正如文初提到，不少留学生已经发现症状，有的可能与新冠无关，有的则高度疑似，但都没到可以被法国医疗系统判断可以进行检测的情况。此外，由于远在异国他乡，身边没有亲人，留学生对异国环境也不熟悉，他们生病后也往往处于高度的精神紧张之中，十分需要专业医疗人士的帮助。记者作为观察员，本人也在这个医疗咨询群中，亲眼见证了病中的留学生在惊恐、担忧中寻求帮助，并在群内医生冷静、有效、及时的帮助下，重新找回信心，积极针对病情作出行动。

根据群主的介绍，从建群至今，已经有30多位留学生获得了帮助，医生也会将大家常提的问题总结出来，供新进群的留学生参考。一位同学进群时，表示已出现下胸痛三天，需要无意识屏住呼吸缓解疼痛，发烧38度，轻微头痛无痰，有呼吸困难症状，说不完整一句话。群内的医生马上要求这位学生检查自己是否一分钟呼吸20次以上，这位同学已达到一分钟28次，医生建议同学不要紧张、保持冷静，并且立刻与这名学生通话，帮助他与医疗急救系统取得联系。当然，也会有在疫情期间精神比较紧张的留学生，出现了鼻塞的情况，误以为是呼吸困难，群里的医生老师也会耐心的询问、回复并安抚，让心情不定的留学生找到坚实的心理依靠。

根据全法学联发言人郭德贤介绍，当法国疫情开始后，全法学联已建立多个微信防疫工作群和信息交流群，基本形成了一个能够覆盖全法留学生的救助体系，保证与每位学生都能取得联系，一旦任何学生发现紧急情况，都可以通过交流群尽快取得支持。根据郭德贤介绍，学联第一波工作群在1月底就已开始工作，至今已建有16个信息交流群，每个群都是500人。除了这16个交流群外，全法学联还发动法国不同地区的学联主席为当地中国留学生建立防疫交流群。为了覆盖防疫死角，在没有地方学联的地区，全法学联还建立了14个微信互助小组，由当地华人老师或积极学生负责，由此基本上覆盖了全法4万多中国留学生。

在提供线上医疗咨询的同时，全法学联也积极通过各类渠道组织防疫物资。目前，学联已将筹集到的有限数量的口罩免费派发给急需的留学生。为了能够有效的组织防疫物资，学联更建立了层层级级的纪律监督小组，杜绝任何利用疫情高价倒买倒卖防疫物资的情况，保证防疫工作有条不紊的进行。全法学联骨干成员从疫情爆发至今，紧凑的组织防疫宣传工作、不辞辛苦的帮助生病的留学生与医学人士沟通，中法两地的医生24小时提供义务咨询，准确冷静的进行诊断，提出有效建议，正是这些默默的付出与互助精神，使得全法学联成为疫情期间留守法国的中国留学生坚强的心理后盾与支持。

(责编：刘洁妍、杨牧)