俄美总统通电话讨论抗击新冠肺炎疫情等问题

新华社莫斯科3月30日电（记者吴刚）俄罗斯总统普京30日同美国总统特朗普通电话，讨论抗击新冠肺炎疫情等问题。

据俄总统网站当天发布的公告，两国总统对新冠病毒在全球大规模传播表示关注，互相通报了各自国家在抗击疫情方面所采取的措施。双方还讨论了在抗击疫情方面加强两国协作的问题。

公告说，两国总统还就当前世界石油市场形势交换了意见并约定举行俄美两国能源部长级磋商。

另据美国白宫30日发表的声明，特朗普与普京当天在通话中讨论了应对新冠肺炎疫情的最新进展和措施。双方同意通过二十国集团机制密切合作，共同推动国际合作战胜疫情并重振全球经济。双方还讨论了委内瑞拉问题，并就国际能源市场稳定的重要性达成了一致。

此外，普京30日在与俄总统驻俄各联邦区全权代表进行视频会议时说，俄政府采取的抗疫措施是专业有效的，但当务之急仍然是控制新冠病毒传播源头。普京呼吁俄各地居民做好居家隔离工作，要求各地做好生活必需品保障工作，做好药店、食品店等的供应工作，不允许投机行为和随意涨价。普京表示，俄政府已建立起生活必需品储备机制应对疫情发展。

据俄罗斯防疫指挥部30日公布的最新数据，俄境内新冠肺炎确诊病例增至1836例（其中1226例在莫斯科），累计死亡9例，累计治愈66例。（参与记者：刘品然）

(责编：燕勐、刘洁妍)