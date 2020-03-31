中国常驻联合国代表：中国已与叙就应对疫情进行合作并提供援助

人民网联合国3月30日电（记者 杨俊）当地时间30日，中国常驻联合国代表张军大使在安理会叙利亚问题视频会议上表示，中方注意到，自俄罗斯和土耳其3月6日实施停火安排以来，叙利亚西北部安全局势大大改善。我们赞赏双方外交努力，鼓励有关方面继续执行停火安排。

中方一贯支持政治解决叙利亚冲突。我们赞赏特使的艰苦努力，鼓励特使继续促进叙利亚各方对话，根据第2254号决议推进“叙人主导、叙人所有”的包容性政治进程。我们重申，叙利亚的未来必须由叙利亚人民决定，不受外来干涉。

中国密切关注叙利亚平民的人道需求。叙利亚人道问题非常复杂，必须全面、公正处理。我们很高兴地获悉，近期通过叙利亚政府渠道在叙境内开展的人道救援行动取得积极发展，我们呼吁联合国人道事务协调办公室同叙政府继续加强协调与合作，以找到长久和持续的解决方案。关于跨境人道救援问题，中方立场保持不变。我们一直在发挥建设性作用。中方没有阻拦什么，我们的要求是必须充分尊重叙利亚的主权和领土完整。

张军指出，目前叙利亚的新冠肺炎确诊病例相对有限，但疫情对叙利亚的潜在影响越来越令人担忧。我们注意到，叙利亚政府已采取了一系列预防性措施以防止病毒传播，世界卫生组织也付出了积极努力，我们对此表示赞赏。中国政府已经为叙利亚提供了一批试剂盒，将继续在力所能及范围内同叙利亚等国就应对疫情进行合作并提供援助。我们呼吁其他国家也这样做。单边制裁对受制裁国家应对疫情全球大流行的能力造成负面影响，使叙利亚等脆弱国家雪上加霜，中方对此严重关切。平民和无辜人民饱受制裁之苦。中方支持联合国秘书长在此方面的呼吁。我们呼吁全面、立即取消单方面强制性措施。中国、俄罗斯等国已联名致函秘书长，详细阐明立场。我们希望联合国人道事务办公室呼应秘书长和联合国人权高专的意见，就此加大呼吁。

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