南非媒体：非洲比以往任何时候更需要中国援助

人民网约翰内斯堡3月30日电 （王磊）据中国驻南非大使馆消息，3月29日，南非主流媒体独立传媒网站发表该集团外事主编香农题为“非洲比以往任何时候都更需要中国的援助”评论文章。文章称，中国经常强调“患难之交才是真朋友”，非洲大陆比近代历史上任何时候都更需要中国帮助。如果医务工作者没有必要的个人防护设备、危重病人没有呼吸机和检测试剂盒，新冠肺炎将对许多非洲国家构成巨大威胁。

非洲有2600万人口感染艾滋病毒，5800万年轻人营养不良，加之卫生系统薄弱，与发达国家相比，非洲在应对疫情上处于明显劣势。非洲国家似乎已经在隐瞒或无法提供感染人数的准确数字。比如截至上周四，埃及报告有495人感染，24人死亡。但《柳叶刀》认为埃及感染率远远高于官方数据。政府只能根据检测数量得出确诊数字，由于缺乏充足的检测试剂以及全国封禁等因素，报告数据可能会严重低于实际感染人数。

目前南非官方报告数据是非洲大陆各国中最高的，而且还在上升。南非有5800万人口，却只有4000台呼吸机。考虑到危重症患者都需要呼吸机，这个数字远远不够。南非唯一的希望就是中国能够为南非提供更多呼吸机，无论是捐赠还是降价销售。正如一位中国高级官员最近告诉我的，只有中国和古巴能够帮助南非。

美国政府已求助本国汽车制造商，如福特、通用和特斯拉等，帮助生产呼吸机的企业扩大产能。南非拥有强大的制造业基础，要搞清楚南中合资企业中制造呼吸机的产能到底有多少。

3月20日，在南中资企业和中国侨界向南非捐赠了300万兰特现汇和检测试剂盒，其中100万来自华为。华为并表示愿用5G技术帮助南非抗击疫情。中国企业已向南非提供550人份检测试剂，中国政府将再提供5000人份。中国驻南非大使馆还协调中资企业为南口罩制造商提供原材料，并支持华侨从中国订购口罩生产设备。有关设备已抵南，投产后日生产口罩约15万只。

同时，中国也展示了协助非洲大陆其他国家抗击疫情的决心。一周前，中国同非盟及24个非洲国家共同举办新冠肺炎疫情防控卫生专家视频会议。中方承诺向非洲提供帮助，并正在完善位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非洲疾病控制和预防中心，以协助非洲大陆所有国家改善当地流行病学监测和应急响应。中国亿万富翁、阿里巴巴集团联合创始人马云向54个非洲国家捐赠了医疗用品，包括540万只口罩、108万个试剂盒、4万套防护服和6万个防护面罩。在美欧等国只关心本国所需物资供应时，这对非洲而言是雪中送炭。

在津巴布韦，中方为哈拉雷的新冠肺炎定点诊断治疗医院——威尔金斯医院的升级改造提供资金支持，并且为医务工作者提供医疗手套、防护服和口罩。中方并向纳米比亚卫生部提供1000个试剂试剂盒。中方援建的塞内加尔妇幼医院被当地政府启用为新冠肺炎临时隔离治疗点。

在对抗新冠肺炎的战争中，中国正在获得独特的领导地位，这或将最终改变全球权力体系。中国向我们展示了乌班图精神的真正内涵，不仅保护中国人民，更发挥了负责任世界大国作用。世界不会忘记中国在危急时刻提供的援助。

(责编：贾文婷、杨牧)