综合消息：中国政府和中资企业向一些国家提供抗疫支援

新华社北京3月30日电 综合新华社驻外记者报道：目前，新冠肺炎疫情在全球多地持续蔓延。中国政府和中资企业通过援助医疗物资、帮助改善当地医疗条件等方式向一些国家提供抗疫支援。

中国政府援助老挝抗击新冠肺炎疫情物资交接仪式30日在老挝首都万象举行。物资包括医用防护服、口罩、检测试剂盒等，分三批运抵老挝。

中国驻老挝大使馆表示，中国党和政府高度重视同老方加强疫情防控合作。中国党、政府和人民对老方遭受的疫情冲击感同身受，愿与老方同舟共济、共克时艰。

29日，中国抗疫医疗专家组一行12人抵达万象，同时携带了医疗救治、防护物资及中西药品等中方捐赠的医疗物资。

中国政府援助乌兹别克斯坦抗疫物资30日在乌首都塔什干顺利交接。乌卫生部卫生防疫署长、总防疫医师阿尔马托夫和中国驻乌大使姜岩出席交接仪式。

姜岩表示，中方一直密切关注乌兹别克斯坦的疫情发展并全力支持乌方抗疫。今天，中国政府首批援助物资运抵塔什干。同时，中国一些省市、企业和个人也通过各自渠道向乌方捐赠物资。在中方抗击疫情的关键时刻，乌方向中方提供了精神上和物资上的支持。现在乌方遇到困难，中国人民也会和乌兹别克斯坦人民坚定站在一起，共克时艰。

阿尔马托夫表示，当前乌兹别克斯坦新冠肺炎确诊病例快速增长，抗疫形势不容乐观。在这一艰难时刻，中方雪中送炭，向乌方提供急需的医疗物资，乌方深受感动并表示衷心感谢。

由中资民营企业出资援建的津巴布韦新冠肺炎定点诊疗医院威尔金斯医院升级改造项目30日竣工并交付津方使用。

威尔金斯医院本月初被指定为津巴布韦首都哈拉雷的新冠肺炎定点隔离和诊疗医院。据介绍，这一项目由在津中资民营企业津安公司、中非洺畅矿业公司和阳光易丰瓷砖厂共同出资援建。升级改造后，医院基础设施和诊治条件得到大幅改善，治疗病患能力大大提升。（参与记者：章建华、蔡国栋、张玉亮）

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