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综合消息：亚欧地区疫情扩散 俄将试验三种药物治疗新冠肺炎

2020年03月31日08:25  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科3月30日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区部分国家新冠肺炎疫情持续扩散，一些国家出台新措施应对。

　　据俄罗斯防疫指挥部30日消息，在过去24小时，俄全境新冠肺炎确诊病例新增302例，累计1836例；新增死亡病例1例，累计9例；新增治愈2例，累计66例。确诊病例中超过25%在俄境内感染。

　　据俄政府主办的“遏制新冠病毒”网站30日消息，目前有73.7万名俄公民自我隔离，不断有俄民众从疫情严重的地区返回。

　　俄卫生部长穆拉什科30日在疫情防控会议上说，俄联邦卫生与社会发展监督局日前向7家企业发放了新冠病毒检测试剂盒生产许可证，部分企业已从本月27日开始生产试剂盒。他说，俄政府日前向数家制造呼吸机的企业追加生产拨款，呼吸机正在增产，“早些时候，俄卫生部门曾计划每月生产1000台呼吸机，目前看来这一产量需成倍增加”。

　　俄科学院主管医学生物学研究的切霍宁院士30日说，俄医学研究机构正准备试用三种药物治疗新冠肺炎：此前用于治疗呼吸道病毒感染的三氮唑核苷；抗RNA病毒药法匹拉韦；第三种药叫“福特普雷恩”，它的原型药被兽医用于治疗冠状病毒感染。

　　乌克兰卫生部30日说，该国累计确诊病例升至480例，其中死亡11例，治愈6例。乌克兰总统泽连斯基29日再次就疫情发表电视讲话，呼吁乌克兰人尽量减少外出，遵守隔离要求，注意卫生。

　　据白俄罗斯卫生部30日发布的数据，上周末白境内新增58例确诊病例，截至30日中午，累计病例增至152例，其中47例已治愈出院或即将出院。截至目前，白境内共进行了3万多次新冠病毒检测。

　　截至当地时间29日15时，乌兹别克斯坦累计确诊145例病例，其中7例治愈，死亡2例。自30日零时至4月20日，乌兹别克斯坦关闭境内所有机场，暂停一切航空运输。

　　据哈通社消息，截至当地时间30日15时，哈萨克斯坦新增确诊病例29例，累计达294例。自3月30日至4月6日，哈首都努尔苏丹除食品店、药店、保障人民生活物资及服务的机构外，其他各类型企业或组织将暂停工作。同时，每日约有45万人参与城市消毒工作，加强对市场、超市、儿童游乐场等人口密集区域的消毒。

　　吉尔吉斯斯坦30日说，吉新增确诊病例10例，累计确诊94例。

　　据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站30日公布的数据，该国新增确诊病例7例，累计确诊病例98例，累计治愈出院18例。（执笔记者：李奥；参与记者：栾海、李东旭、张继业、蔡国栋、李铭、关建武、魏忠杰）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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