东京奥运会确认开幕时间：2021年7月23日

3月30日，东京奥组委主席森喜朗在发布会上。 当日，东京奥组委在日本东京召开新闻发布会，宣布受新冠肺炎疫情影响被迫推迟的2020东京奥运会将于2021年7月23日至8月8日举行。 新华社/共同社

新华社东京3月30日电（记者王子江、姬烨）国际奥委会和东京奥组委30日联合宣布，推迟后的东京奥运会举办时间是2021年7月23日至8月8日，东京残奥会举办时间是2021年8月24日至9月5日。

东京奥组委主席森喜朗召开发布会宣布了比赛时间。他说：“赛事时间表仍是未来筹办工作的基石，我坚信迅速确定举办日期有助于加快未来的筹办工作。”

自从东京奥运会24日宣布推迟后，新的比赛时间就成为世界关注的焦点。国际奥委会主席巴赫曾透露比赛时间将在四周内确定，并表示不排除奥运会在春季举办的可能。

东京奥组委当天召开执委会，基本确定了比赛时间。随后以森喜朗为首的东京奥组委与巴赫代表的国际奥委会举行了电话会议，确定了以上日期，这个日期与原定今年的举办时间差一天整一年。而届时举办的东京奥运会仍将使用“东京2020年奥运会和残奥会”的名称。

82岁的森喜朗说：“我向巴赫主席提出了奥运会在7月到8月举办的时间，非常感谢巴赫主席，他在与各个单项联合会和相关组织协商后，接受了我的建议。”

这位日本前首相还说，奥组委也考虑了春天举办的建议，但“运动员晋级奥运会和训练备战需要一定的时间，因此我们的共识是在日本的夏季假期举办奥运会是更好的”。

国际奥委会随后也发表声明确认了比赛时间。巴赫在声明中说：“我相信在与东京奥组委、东京都政府、日本政府以及各利益相关方的配合下，我们可以克服这一前所未有的挑战。”

面对新冠病毒疫情在全球的扩散，巴赫说：“人类现在处于黑暗的隧道里，希望这届奥运会成为隧道深处的光亮。”

东京奥组委执委会当天还就门票、测试赛、志愿者、商业合同以及火炬接力等问题达成了初步共识。

会议决定，所有购买的门票依然有效，如果购票者无法到场，组委会将全款退票。关于测试赛问题，原定于4月份以后举行的18项测试赛全部推迟。对于涉及的商业合同，组委会透露，已经要求合同各方暂时停止执行，待新的比赛计划确定后，组委会将就合同问题展开谈判。会议还决定，为志愿者保留资格，以及今年的火炬手在明年的遴选过程中享有优先权。

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