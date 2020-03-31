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德国继续加大疫情防控力度

本报驻德国记者  李  强

2020年03月31日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　德国政府3月28日宣布，为遏制新冠肺炎疫情进一步扩散，限制公共活动的管控措施将至少延长至4月下旬。正在居家隔离的德国总理默克尔也发表讲话，呼吁民众保持耐心，配合做好疫情防控。

　　德国联邦政府23日出台严格措施，包括在全国范围内禁止公共场所两人以上聚集，限制餐馆等服务业经营等。目前，相关举措已经在各地实施。记者在首都柏林看到，超市的收银台搭建了隔离罩，并设置醒目标志要求保持排队间距；在公园、车站等人员密集场所还有警察驻守，防止人群聚集；许多小区的居民自发贴出告示，愿意为隔离在家或不便出门的人购买物资。

　　根据德国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所公布的最新数据，截至当地时间3月30日零时，德国新冠肺炎感染病例累计确诊57298例。另外，死亡病例为455例，在受疫情影响的欧洲国家中比例较低。医学专家认为，这与德国在疫情发生初期实施大量检测，感染人群年龄结构偏轻以及充足的医疗设施有关：目前德国每周至少完成30万次检测，到4月底还将争取达到日20万次的检测能力；所有感染病例中60至79岁人群占比为16%，超过80岁人群占比为3%；此外，德国每10万人拥有重症床位29张，居欧盟国家第一。

　　尽管如此，罗伯特·科赫研究所所长威勒警告，鉴于疫情形势的发展，德国必须做好医疗资源可能达到极限的准备。德国联邦政府已紧急追加1万台呼吸机的采购订单，并为医疗系统注资30亿欧元。柏林等城市将增设方舱医院。

　　在防控本国疫情的同时，德国也对周边国家伸出援手。根据德国外交部的信息，截至29日，德国已收治73名意大利患者、30余名法国患者。多个联邦州表示目前仍有空余重症床位，愿意接纳外国重症患者。

　　在抗击疫情的同时，德国也努力保持经济发展动力。在上周宣布金额高达7560亿欧元的一揽子援助计划后，德国联邦经济和能源部29日发布详细公告，企业可以根据公告细则了解是否适合申请补助。目前，德国政府已收到36万个紧急援助申请。德国复兴信贷银行已收到443份贷款申请，总金额达74亿欧元。联邦经济和能源部部长阿尔特迈尔说，政府将竭尽所能保证企业不因疫情而倒闭。

　　（本报柏林3月30日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月31日 17 版）
(责编：曹昆)
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