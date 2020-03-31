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欧佩克成员国经济面临多重挑战（国际视点）

本报驻比利时记者  郑  彬

2020年03月31日05:30  来源：人民网－人民日报
 

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　　受多重因素影响，国际油价近期出现自2014年以来的最大降幅，并持续徘徊在每桶30美元以下。低油价使本就受新冠肺炎疫情冲击的石油输出国组织（欧佩克）成员国经济雪上加霜，多国政府通过出台刺激性政策、寻求国际组织支持等方式纾困。

　　

　　全球主要石油贸易商维多集团近日预测，今年3月至4月间，国际石油需求量平均每天骤降1500万桶至2000万桶，降幅达15%—20%。分析认为，低油价叠加新冠肺炎疫情影响，令欧佩克成员国经济遭受严重冲击，多国纷纷出台刺激计划并向国际货币基金组织（IMF）寻求贷款援助，疫情也使众多产油国经济多元化的努力遭遇挫折。

　　供需危机叠加致油价暴跌

　　国际原油价格近期持续低迷。截至3月27日收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格收于每桶21.51美元，跌幅为4.82%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶24.93美元，跌幅为5.35%。

　　3月初，主要产油国针对新一轮减产协议的谈判破裂，沙特宣布提升原油产量并大幅降低官方原油售价。沙特阿拉伯能源部官员30日表示，受新冠肺炎疫情影响，沙特国内交通运输减少，导致国内原油消费量减少，沙特计划自5月起将每日原油出口量从1000万桶提升至1060万桶。在供应量上升的同时，受新冠肺炎疫情在全球快速蔓延的影响，国际能源市场需求急剧下降。国际能源署报告显示，如果疫情无法得到有效控制，2020年国际原油市场需求将自2009年以来首次出现萎缩。

　　维多集团认为，正常情况下，全球航空业石油需求量大约为每天730万桶，目前约80%的运力受疫情影响而被迫中断。与此同时，水路和陆路运输业也出现不同程度的下降。以欧元区为例，作为日石油消耗量高达1000万桶的经济体，目前区域内约60%的经济活动受疫情影响严重，导致石油需求量大幅萎缩。英国能源零售商联合会评估报告称，因疫情导致的经济活动停滞使当地石油产品销量下降了50%至70%。

　　高盛集团石油市场战略分析师库尔瓦林表示：“目前来看，国际原油市场前景黯淡，一旦主要产油国间的价格战升级，叠加疫情导致的市场需求严重不足，将对原油价格造成更大的下行压力。未来油价或将跌至20美元的低位。”

　　各国出台对策缓解困局

　　3月26日，国际信用评级机构标准普尔下调了包括沙特、尼日利亚在内的9个产油国的信用等级。对于严重依赖石油出口的国家来说，全球能源市场的动荡很快转化为其国内宏观经济层面上的压力。石油收入大幅下降导致部分欧佩克成员国面临公共开支严重不足、债务水平飙升和金融系统压力增大等困境。据高盛集团预测，如果国际油价维持目前低位，沙特国内赤字水平将从2019年的476亿美元飙升至2020年的800亿—1000亿美元。

　　据国际能源署预测，2020年部分欧佩克国家预算收入将减少50%—85%，创过去20年来最低水平。由于大多数成员国2020年财政预算是建立在每桶55美元的油价基础上的，油价下跌使各国不得不重新调整预算。

　　大西洋理事会非洲中心分析称，受低油价影响，2020年尼日利亚收入损失将超过154亿美元。在过去三个月，尼日利亚外汇储备下降了22%，货币出现大幅贬值，同时股市下跌和国债收益率上升还带来金融市场的动荡。阿联酋、科威特等成员国也都将面临不同程度的财政危机。

　　IMF近日表示，已有十几个石油出口国向该组织提出贷款援助，其中厄瓜多尔和加纳形势最为严峻。国际金融协会首席经济学家伊拉迪安表示：“油价下跌、供应链紧张、经济活动受限以及石油输出国间分歧不断等因素叠加，将导致中东和北非地区国家的经济陷入衰退。”

　　为应对疫情和低油价对经济的影响，欧佩克成员国政府纷纷采取刺激性政策对冲风险。沙特政府决定通过扩大借贷规模来应对财政收入不足的困境，宣布了总规模为1200亿里亚尔（1美元约合3.76里亚尔）的经济刺激计划以保持必要的公共支出不受影响；阿联酋央行会同阿布扎比和迪拜政府共同出台了价值1265亿迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）的一揽子经济援助计划。

　　经济多元化进程可能受拖累

　　国际能源署署长比罗尔日前表示，石油出口国在转变经济增长模式方面“面临着史无前例的挑战”。自2014年油价危机以来，多个欧佩克成员国均表现出推动改革和经济多元化的决心，力图摆脱单一依赖石油业的风险。但分析认为，在此次疫情和低油价的双重冲击下，产油国经济多元化进程将不可避免地受到阻碍。国际能源署报告称，产油国政府进行经济结构改革的动力与能源价格的周期密切相关，但价格下跌时政府将无力推动改革。

　　疫情直接导致了旅游、酒店、航空、物流等转型中的产业受到冲击。以阿联酋为例，据统计，3月第一周全国酒店入住率与去年同期相比下降了28.2%。

　　据国际金融协会预测，沙特国内非石油领域经济增速将从2019年的3%下降至2020年的1.4%。“高赤字率将迫使政府不得不控制基础设施方面的投资，没有高油价带来的收益作为保障，非石油领域经济的发展将困难重重。”伊拉迪安表示。

　　分析认为，从中长期来看，综合全球央行货币宽松政策等逆周期调节政策的实施，国际油价仍具备一定程度回升的基础。另一方面，全球经济增速放缓以及新能源技术的发展，也必将导致需求端结构的调整。比罗尔表示：“对于那些严重依赖石油收入的国家来说，如何建立更具活力、更加多元的经济发展模式，对未来应对挑战至关重要。成功的改革将为其提供更广泛的战略选择和发展机会。”

　　（本报布鲁塞尔3月30日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月31日 17 版）
(责编：曹昆)
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