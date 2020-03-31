“中国抗疫成功经验值得借鉴”（患难见真情 共同抗疫情）

“中国抗击新冠肺炎疫情的努力富有成效、令人鼓舞，中国抗疫成功经验值得借鉴。”美国国家过敏症和传染病研究所副所长克利福德·莱恩日前接受本报记者采访时表示，中国在疫情防控方面的经验和举措具有开创性、启发性，可以帮助其他国家少走弯路。

莱恩是美国著名免疫学研究专家，也是全球最早研究艾滋病致病机制的专家之一。今年2月，莱恩作为中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组成员，赴中国多地考察疫情防控工作。“中国抗击疫情的许多细节令人印象深刻。例如，中国各级相关机构抗疫信息高效共享，上报至国家层面的速度很快，为快速反应和决策创造了条件。”他表示，中国人民团结一心，展现了强大凝聚力。“各个岗位上的疫情防控人员展现了高度的责任感。每一个人都被动员和组织起来，充分发挥集体行动力和合作精神，肩负阻止疫情蔓延的共同责任，积极参与这场疫情防控阻击战。”

针对美国一些政客污名化中国的行径，莱恩认为，这些做法极不负责，既不科学，也毫无根据和道理。“中国在很短时间内测出了新冠病毒基因序列信息并与各国分享，及时向国际社会通报疫情信息，为世界抗疫斗争赢得宝贵时间，作出重要贡献。”莱恩表示，面对疫情全球大流行的挑战，搞污名化无助于抗疫国际合作。美国应该与中国及国际社会一道，在病毒检测、治疗方案研究和疫苗研发等领域加强合作，为全球共同抗疫作出有益贡献。

“近来，疫情在全球多点暴发，扩散很快。世界比以往任何时候都更需要获取中国疫情防控的专业知识和成功经验，更多国家应从中国抗疫过程中汲取经验，共同应对疫情。”莱恩说。

（本报华盛顿3月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 03 版）

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