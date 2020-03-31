虚伪面纱遮不住霸凌嘴脸（钟声）

美方对中国媒体驻美机构进行的政治打压，已成为中美双方良性互动的绊脚石。傲慢与偏见都不是正义，霸凌欺蛮终不能得逞

一段时间以来，美方基于冷战思维和意识形态偏见，对中国媒体驻美机构和人员采取多种限制和歧视性举措，最近还不断升级对中国媒体驻美机构的政治打压。中方相应采取的措施，是对美方长期无理打压中国媒体驻美机构进行的必要反制，正当合理。然而，美国一些媒体颠倒黑白、混淆是非，对中方采取相应反制措施指指点点，却对美方一再政治打压中国媒体驻美机构视若无睹、避而不谈。美方一些人的恶劣表演进一步让人们看清，美方自我标榜的“新闻自由”是何等虚伪。

美方动用多种政治手段，给中国媒体记者开展正常的新闻报道工作制造了诸多障碍。美方仅给予中国驻美记者单次入境签证，中国记者回国或赴第三国后，每次都需要重新申请签证，常常因美方无故拒签而无法返回美国工作。美方对中国记者签证申请进行种种刁难，随意增加中国记者须提交的申请材料，还以行政审查为由延长签证审批时间、无限期拖延甚至拒签。据统计，2018年以来，29名中国记者无故被美方拒签，其中9名为常驻记者。为限制中国记者在美采访，美方小动作不断，譬如，拒绝一些中国记者申请美国国会记者证件，将中国记者排除在小范围报道活动之外，对参加采访的中国记者进行盘问审查。这些排斥性做法已使中国驻美记者的采访工作变得越来越困难，合法的新闻报道权益受到严重侵犯。

美方不断升级对中国记者的打压行动，多次采用政治手段对中国媒体进行限制，做法愈发肆无忌惮。2018年12月，美方要求有关中国媒体驻美机构注册为“外国代理人”，要求相关机构定期汇报在美国的活动和财务收支等情况。2020年2月18日，美国国务院宣布将5家中国媒体驻美机构作为“外国使团”列管，要求其向美国务院提交在美工作人员的姓名、个人资料及人事变动决定，并登记在美租赁或持有的房产清单，未来这些机构若在美租赁或者购买新的房产也需提前获得许可。2020年3月2日，美国国务院又宣布自3月13日起，将作为“外国使团”列管的5家中国媒体驻美中国籍员工数量削减至100人，变相驱逐60余名中国驻美记者。

美方无理打压中国媒体驻美机构在先，却对中国被迫进行必要对等反制说三道四，甚至扬言报复，赤裸裸暴露其双重标准。美方所谓“新闻自由”的虚伪面纱已被自己戳破，其粗暴打压中国媒体驻美机构的政治目的昭然若揭。这种以“自由”之名行霸凌之实的做法，没有任何公理和正义可言，是任何国家都不能容忍的。

媒体的责任是架设沟通的桥梁，打开交流的窗口。长期以来，中国驻美记者通过大量报道，为增进中美两国民众之间的相互了解发挥了重要作用。遗憾的是，美方对中国媒体驻美机构进行的政治打压，已成为中美双方良性互动的绊脚石。奉劝一句，傲慢与偏见都不是正义，霸凌欺蛮终不能得逞。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 03 版）

(责编：曹昆)