蒙古国教文科体部长:希望借鉴中国在教育领域采取的各项有效措施

人民网乌兰巴托3月30日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古国教育文化科学体育部长巴特尔毕力格，就两国文教等领域合作，以及疫情期间中国在蒙留学人员权益保障等问题交换了意见。驻蒙古使馆文化参赞陈霜，蒙教文科体部外事司长嘎日迪等在座。

柴文睿表示，2014年习近平主席成功访问蒙古以来，两国在政治、经济、文化等领域的合作取得快速发展，其中教育、科学、文化、体育等人文领域交流更是为两国友好关系的发展发挥了重要作用。中方愿同蒙方保持密切配合，进一步深化中蒙两国全面战略伙伴关系，不断推动包括文教等双方人文领域交流合作。

柴文睿说，新冠肺炎疫情是当前全球面临的最大挑战。疫情发生以来包括贵部在内的蒙古各界为支持中方抗击新冠肺炎发起了诸多善举，对此中方表示衷心感谢。蒙方在本国疫情防控方面采取了卓有成效的措施，对此表示赞赏。中方目前有近200名留学人员因疫情滞留在蒙，希望贵部及蒙方有关部门、高校能够切实做好中国留学人员防疫、生活、学习等方面的保障工作，为他们提供必要协助。

巴特尔毕力格首先祝贺柴大使履新，表示完全同意柴大使有关对两国人文领域交流与合作的评价，今后将继续与中方开展密切合作，推动两国友好关系发展，巴表示蒙方会高度重视有关在蒙中国留学生事宜，做好相关保障工作，协助他们防控疫情，确保他们顺利完成学业。巴对中方在此次抗击疫情方面取得成就表示赞赏并希望借鉴中国在教育领域采取的各项有效措施。

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