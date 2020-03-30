蒙古国2名新冠肺炎患者治愈出院 剩余10名患者病情稳定

人民网乌兰巴托3月30日电（记者 霍文）蒙古国传染病研究中心主任尼玛呼30日上午在卫生部例行新闻发布会宣布，蒙古国累计共确诊12名患者中，其中2名患者近3天5项化验指标均未检测出新冠病毒，符合出院标准，计划当日出院。2名患者出院后将继续隔离观察14天。

另据蒙通社今晚报道，2名治愈女性患者今天已经出院。截至发稿时，蒙古国累计确诊新冠肺炎患者12例，治愈2例出院后，剩余10例继续在蒙古国传染病研究中心住院治疗，所有患者病情稳定。蒙古国卫生部萨仁格日勒向奋战在抗击疫情一线的医护人员表示感谢。

3月10日蒙古国确诊首例新冠肺炎病例，为3月2日乘“莫斯科—乌兰巴托”航班的法国公民。16日晚“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机1人确诊，“首尔—乌兰巴托”航线包机2人确诊。17日和18日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。21日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机4人确诊。26日和28日“伊斯坦布尔—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。

3月22日，鉴于新冠肺炎防控形势，蒙古国政府会议决定将防灾高度戒备状态延长至4月30日，期间所有学校继续停课，所有国际航班和国际客运列车停运，禁止任何外国人进入蒙古国境内。

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