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中国驻柬埔寨大使馆协助146名滞柬中国乘客回国

2020年03月30日21:13  来源：人民网-国际频道
 
30日上午，滞留在柬埔寨的中国乘客临行前在机场合影。驻柬使馆供图
30日上午，滞留在柬埔寨的中国乘客临行前在机场合影。驻柬使馆供图

人民网曼谷3月30日电（记者 赵益普）29日上午，中国驻柬埔寨大使馆紧急派员赴金边国际机场，现场协调和指导柬埔寨JC航空公司及时稳妥处理146名中国乘客滞留机场问题，劝导乘客有序离开机场到航空公司预订的酒店休整。

此后，中国大使馆一直同JC航空公司保持密切沟通，督促其对此起事件高度重视，强化责任意识，切实负起主体责任，充分照顾和满足乘客利益诉求，言必行、行必果，做出的承诺务必严格落实，确保所有乘客在柬健康安全并尽速回国。中国大使馆将全程、全时段密切关注和跟进此事，全力维护146名中国乘客的合法权益。

JC航空公司严格按照中国大使馆的要求，进行紧急总动员，将有关应对方案落实落细。首先，为所有乘客配发包括防护服、护目镜、N95医用口罩在内的防疫用品“三件套”，并要求入住酒店严格按照防疫标准定时消毒杀菌，确保乘客防疫卫生安全。第二，为乘客提供全方位后勤保障，承担机场接送、酒店住宿、改签机票、签证逾期罚款等所有费用。第三，加班加点，紧急协调其他航空公司为JC航空公司无法承载的23位乘客预留空位，并协助乘客在网上购票。至3月29日晚10时许，23位乘客的机票全部得到解决。

3月30日上午9时30分，根据中国驻柬埔寨大使王文天指示，中国大使馆李杰总领事和领侨处主任胡伟抵达金边机场，为120名飞赴成都的中国乘客送行。李杰代表中国大使馆向中国乘客致以亲切慰问，感谢大家对使馆和JC航空公司工作的理解和配合。同时，也对JC航空公司全力以赴为滞留中国乘客提供及时有力保障表示感谢。

据悉，3月30日下午3时，120名乘客已安全抵达成都。此前，已有23人和3人分别于30日、29日早上8时乘中国南方航空公司航班抵达广州。至此，所有146名滞留在柬中国乘客均已安全顺利回国。

(责编：崔越、杨牧)
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