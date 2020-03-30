CCG报告：加强多层次国际合作 推动构建人类命运共同体

人民网北京3月30日电（记者 常红）新型冠状病毒肺炎疫情正在全球蔓延，不仅给全球公共卫生安全带来巨大挑战，更对全球经济造成巨大冲击。全球化智库（CCG）今日发布报告《加强多层次国际合作，共抗全球疫情》。基于自疫情发生以来疫情之下的中国与世界的持续关注和研究，结合组织国内外专家就全球疫情发展下的国际问题展开的研讨成果，就中国应对疫情的经验作了系统性总结，并就国际社会应如何发挥各国智慧促进全球抗疫多个角度提出建议。报告倡议推动构建人类命运共同体，提振国际多边合作信心。

报告认为，随着疫情蔓延到更多国家，在多国呈暴发态势，中国的抗疫经验可以为各国抗疫提供一些经验参考。中国形成了中央统筹，国务院启动联防联控防疫机制。在中央政府强有力的统筹指挥下，疫情期间的公共卫生、经济、交通运输、社会安全等一系列工作得以协调有序安排，从中央层面为疫情防控、病人医治、经济维稳、居民生活等工作扫清障碍。

这场新冠疫情的战“疫”中，中国展现出了“一方有难，八方支援”的高效资源调配能力，集全国之力对疫情中心进行重点支援。中国举国上下抗击疫情为全国和世界争取了时间，而集全国力量驰援湖北也为抗疫取得关键进展提供了重要保障。

在疫情中，公众的恐慌情绪往往比病毒本身还具有破坏力。因此中国搭建政府-社会沟通渠道，透明公开疫情发展信息。中央政府以及各地方政府对各项疫情信息都坚持透明公开，每日更新;对新冠病毒的源头追溯、病理研究、治疗方案、疫苗开发以及各种防疫知识，采用多种手段“硬核”科普和推广；突出运用大数据技术和各个媒体平台搭建了“辟谣”机制，每日固定对各种不实信息和恶意谣言进行纠正和披露等。

此外，中国应对疫情经验还包括：严厉管控社交距离，执行全面的非药物干预措施；动员基层，快速有效地落实抗疫政策；全国调配，物流保障，确保生活物资供应安全平稳；大数据抗疫，互联网+应用加强社会商业互联；及时发布多层级政策，减轻企业负担，稳定经济；复工复产与加强防疫并举，稳定疫情前提下恢复经济；积极开展抗疫国际合作，公开信息分享经验。

疫情暴发以来，全国上下众志成城，共克时艰，渡过了最困难的时期。现在，一些海外国家所面临的疫情形势十分严峻，国际合作抗疫刻不容缓。 报告从世界经济、全球价值链、 卫生及安全等多个角度提出建议。

报告建议应支持多边合作平台开展抗“疫”高层外交，充分发挥G20在全球抗疫合作及稳定全球经济中的作用。应支持世卫组织等在全球抗“疫”合作中发挥更大作用，推动建立全球公共卫生治理协调合作机制。

报告还建议，通过国际合作维稳全球价值链、供应链和产业链，为重振世界经济注入新动力。首先，要加强宏观经济政策协调，协力维护全球金融稳定。其次，各国同心协力，修复全球价值链。同时，鼓励各国家和地区因地制宜出台促进消费回补释放的政策，积极发展新型基础建设。

面对人类共同的挑战，报告建议应中美可加强沟通对话，就双边医疗物资贸易及推进全球抗疫合作达成共识。建议支持世界贸易组织加入全球战“疫”，促进应急物资贸易便利化与供应链合作；维护地区安全稳定，集中精力抗击新冠肺炎疫情，合力为卫生系统脆弱的地区和国家提供援助；鼓励各国共享疫情研究数据及成果，支持多国合作开展药物及疫苗研发；鼓励地方政府和社会力量开展不同形式的捐赠援助，为全球抗疫合作凝聚更大力量；确保全球农产品贸易稳定，通过区域及多边体系合作加强全球粮食安全治理等。

新冠肺炎疫情是人类面临的共同挑战，是对国际合作发展的一次重大考验。各国政府及人民需认真思考什么才是阻碍人类实现可持续发展的真正威胁。在不分国界的病毒威胁下，暴露出全球公共卫生治理体系的脆弱、大国间战略竞争的加剧、人类命运共同体意识的淡薄、东西方文化的割裂等问题，更反映出构建人类命运共同体的必要性和迫切性。报告倡议并推动构建人类命运共同体，提振国际多边合作信心。

自疫情发生以来，CCG对疫情之下的中国与世界持续关注和研究，并举办了以抗疫合作和如何复苏世界经济等为主题的系列线上圆桌研讨会，旨在为促进国际合作，共同抗击疫情，以及抵御疫情对于全球经济的冲击贡献中国智慧。

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