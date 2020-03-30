中国生产试剂盒检测结果不准？外交部回应

人民网北京3月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持例行记者会。记者会实录如下：

为帮助委内瑞拉应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向委内瑞拉派遣抗疫医疗专家组。专家组由国家卫生健康委员会组建，由江苏省卫健委选派，已于3月29日启程，30日抵达。

法新社记者：近日，一个欧洲国家官员称，中方利用向他国提供抗疫援助来操控民意，并称这是“中国式政治宣传”。中方对此有何评论？

华春莹：你提到的报道我还没有看到。我不知道你提到的这位官员是在什么情况下、针对具体什么问题发表了上述言论？

最近是有个别西方人士提到所谓中国“政治宣传”（propaganda）问题。我想问问那些阴阳怪气说风凉话的人，他们到底在想什么？面对其他国家非常严峻的新冠肺炎疫情形势，看着其他国家遭受疫情，越来越多人失去生命，他们是不是希望中国这时袖手旁观、无动于衷呢？或者认为他们自己可以比中国做得更多更好？我们当然非常欢迎各国加强团结，及时为那些遭受疫情的国家人民提供更多宝贵的帮助。

其实大家已经看得非常清楚，这一场突如其来的疫情以一种近乎惨烈的方式再次证明，人类是命运共同体。面对疫情，没有任何国家可以独善其身。唯有团结合作，才能共克时艰。

面对疫情，帮助别人就是帮助自己。中国人民不会忘记，在中方抗击新冠肺炎疫情最困难的时刻，国际社会给了我们宝贵的支持和帮助。中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族。中国政府和中国人民经过艰苦努力，付出了巨大牺牲，目前国内防控疫情形势持续向好。我们在继续做好国内疫情防控的同时，向其他有需要的国家提供力所能及的帮助。我们所思所想和所做的，都是如何尽己所能去帮助那些有需要的国家和人民，同国际社会一道守望相助、相互支持，最大程度地去抢救和维护各国人民的生命安全和健康。

疫情发生之后，中方有关企业通过复工复产、扩能增产，夜以继日、争分夺秒地生产医疗防护物资，为中国抗击疫情提供了坚实的后勤保障。在当前中国国内防控形势趋好趋稳情况下，中国有关企业依然在加班加点、夜以继日地持续生产，为的就是能够向其他国家提供更多急需的医疗防护物资，为其他国家抗击疫情尽一份力。我想这正是中国作为一个负责任大国展现的担当和中国人民的善良和无私奉献。这种努力值得尊敬，而不是诋毁。

我们希望有关方面客观看待中方对于国际合作抗疫和对其他国家抗疫提供帮助的事实，多做一些有利于国际抗疫合作的事情。

新华社记者：据报道，3月28日，几内亚国家独立选举委员会公布22日举行的新宪法公投初步结果，新宪法获得压倒性支持。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到几内亚顺利举行了新宪法公投，初步结果显示新宪法获得了广泛支持。举行宪法公投是几内亚内政，中方尊重几内亚人民作出自主选择。中国和几内亚人民长期友好，我们希望几内亚各方加强对话协商，共同维护国家稳定和发展，也希望国际社会亦为此发挥建设性作用。

中央广播电视总台央广记者：据报道，26日，美国司法部宣布以涉嫌“毒品恐怖主义”起诉委内瑞拉总统马杜罗等高官。美国国务卿蓬佩奥称，美国务院将悬赏1500万美元抓捕马杜罗总统，分别悬赏1000万美元抓捕马杜罗总统的4名亲信。中方对此有何评论？

华春莹：委内瑞拉是一个主权独立国家。中方始终反对任何外部势力以任何借口侵犯委内瑞拉主权、干涉委内瑞拉内政，坚决反对非法单边制裁。

中方敦促美方遵守联合国宪章和国际关系基本准则，停止干涉委内政。呼吁各方以委人民福祉为重，相向而行，多做有利于维护委内瑞拉和地区局势稳定、促进委内瑞拉问题和平解决的事情。

中国日报记者：据报道，有几个国家表示中国生产的新型冠状病毒快速检测试剂盒测试结果不准确，出现了质量问题。中方对此有何回应？

华春莹：近期，很多国家在中国市场采购医疗物资。我们在保证国内防疫需求的前提下，支持有资质、有信誉的企业对外出口，并在生产、运输、清关等各个环节为各国来华采购和企业有序地出口提供便利。有的国家通过外交渠道向中方提出商业采购需求，我们就此推荐有资质的出口企业与外国采购商沟通协商。据我了解，外方采购商没有反映通过上述渠道采购的物资有质量问题。

对于近期有几个国家提出从中国进口的抗疫物资出现质量问题，中国驻有关国家使馆都第一时间进行了了解核查，也第一时间作出了回应。

比如前几天有斯洛伐克政府官员质疑自中国采购的快速检测试剂盒可靠性问题。中国驻斯洛伐克使馆立即向中方有关公司进行了了解，初步判断是斯方医务人员误将惯用的核酸试剂检测方法用于新购买的抗原试剂盒，造成结果不准确。驻斯洛伐克使馆就此作出提醒，要重视区别不同检测手段的差异性。对此斯洛伐克外交部已明确表示，感谢中方在艰难时刻帮助斯方，赞赏中方协助斯方进口医疗物资，愿与中方继续加强防疫合作和经验分享。

还有前几天菲律宾卫生部官员有关中国援菲检测试剂准确度的表态，菲律宾卫生部日前也已做出澄清，指出中国政府捐赠的检测试剂盒与世卫组织提供的检测试剂效果一致，质量非常好，为菲律宾快速应对疫情发挥了重要作用。菲律宾卫生部还对此前有关言论引发的误解表示歉意。

大家可能注意到，近日有荷兰官员表示，从中国进口的口罩不符合安全标准，中国驻荷兰使馆也第一时间进行了联系核查。荷兰卫生部官员29日下午反馈，荷兰通过荷兰代理公司自行订购的部分口罩不适宜重症病房医护人员使用，荷兰卫生部正就是否可向防护要求较低的医护人员使用这批口罩事咨询专业意见。荷方感谢中方近期在荷从中国采购、运输防疫物资方面给予的大力支持和帮助。

由于目前有很多国家提出希向中方采购医疗物资，中国很多相关企业夜以继日生产，目的就是要为其他国家抗击疫情、努力保护更多人民生命健康提供物资保障。中方帮助别国的心意是真诚的。如果在这一过程中，出现了个别问题，应本着实事求是的态度和精神，及时予以合理解决，但我们希望有关问题不被政治化解读。实际上，在中方刚刚开始抗击疫情阶段，我们收到的其他国家提供的物资中是有一些不合格的，但当时我们选择的是相信和尊重别国的善意，予以低调妥善处理。

路透社记者:吴钊燮近日称，他欢迎被中方驱逐的《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》3家媒体记者驻站台湾这个民主自由“国家”。中方对此有何回应？

华春莹：台湾不是什么国家。

巴通社记者：自疫情发生以来，中方向包括巴基斯坦在内的很多国家提供了医疗物资援助、派遣医疗队等，你能否介绍中方帮助巴方抗击疫情的更多细节？

华春莹：中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，两国人民是“铁杆朋友”，素来有互帮互助、患难与共的优良传统。中国发生新冠肺炎疫情之后，巴基斯坦政府和社会各界第一时间给予中方有力声援和宝贵支持。我们不会忘记巴基斯坦人民倾其所有给中国提供帮助的珍贵情谊，对此，中国人民将铭记于心。

近期巴基斯坦国内疫情快速发展，形势日趋严峻。中方对此感同身受。应巴方请求，中国政府已向巴方捐赠了多批检测试剂盒、口罩、防护服、呼吸机等医疗物资，并且支持巴方建设一所临时隔离医院。上周，这所隔离医院已经开工建设。中方还邀请巴方参加疫情防控视频会议，并且向巴方派出了抗疫医疗专家组。目前中方派出的医疗专家组正在伊斯兰堡开展工作，之后还将赴巴多地，为巴方的疫情防控和治疗工作提供帮助。

此外，新疆维吾尔自治区也已经向巴基斯坦多个地区和城市捐赠大批防疫物资。阿里巴巴集团也向巴方提供了捐赠。同时，还有很多中国的友好省市、中国红十字会以及部分企业已经或正在计划向巴基斯坦驻华使领馆捐赠各类防疫物资。

我们将继续密切关注巴基斯坦方面疫情的发展，愿意向我们友好的巴基斯坦兄弟姐妹们提供更多力所能及的帮助和支持。

法新社记者：法国政府称将进口10亿只口罩，请问其中有多少来自中国？

华春莹：你提到的具体数量我不清楚。但我可以告诉你的是，中方非常重视同法国的关系以及同法国人民的友谊。我们记得法国政府和人民在中国刚刚发生肺炎疫情时，给予我们的支持和帮助。我们也愿意向法方提供力所能及的帮助和支持，包括为法方在中国商业采购抗疫物资提供便利。

法新社记者：《纽约时报》报道，日前一架来自中国上海的班机搭载医疗物资抵达纽约，未来将有更多架次飞机从中国运送医疗物资来美，请问这些物资是中方赠予美方的还是美方在华的商业采购？是中美某项协议的一部分吗？

华春莹：我想你一定关注到了上周五习近平主席同特朗普总统的通话。习近平主席表示，他十分关注和担心美国疫情发展，也注意到特朗普总统正在采取一系列政策举措。中国人民真诚希望美国早日控制住疫情蔓延势头，减少疫情给美国人民带来的损失。中国对开展国际防控合作一向持积极态度。当前形势下，中美应该团结抗疫。中美双方的卫生部门和防控专家实际上一直就疫情形势、防控合作保持着沟通，中方愿继续毫无保留地同美方分享信息和经验。中国的一些省市和地方企业纷纷在向美方提供医疗物资援助。中方理解美方当前的困难处境，愿意提供力所能及的支持。对此，特朗普总统表示了感谢。

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