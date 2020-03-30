“中国分享的经验非常重要”

人民网里约热内卢3月30日电（记者 朱东君）“晚上好，早上好。”彼时，美洲，夜幕降临；中国，旭日东升。两个世界远隔山海，但共同关切的议题将双方专家联系在了一起。

日前，中国—拉美和加勒比国家新冠肺炎疫情专家视频交流会举行。“自疫情爆发以来，中国一直秉持着公开、透明和负责任的态度，积极开展国际合作，希望此次会议可以为拉美和加勒比各国提供帮助。”中国外交部拉美司司长赵本堂在致辞中说道。中国国家卫健委国际合作司副司长聂建刚也表示：“患难见真情。目前疫情正威胁全球，希望我们通过合作尽快控制疫情，并建立起在健康领域的长期合作。”

此次视频交流会由中国外交部牵头，来自疾控、医疗、海关、民航和社区等单位的专家分享经验，来自25个拉美和加勒比国家的约200名卫生防疫及相关领域专家和官员参加会议。目前，拉美和加勒比地区新冠肺炎病毒感染者已逾万人，防疫形势严峻，合作抗疫成为各国的迫切需求。

在经验分享环节，中方专家首先介绍了中国目前抗击疫情的情况，对于病毒等的研究，以及具体的预防、检测、治疗方法和康复患者管理等。“我想强调时间的重要性！做到早发现、早报告、早隔离、早治疗非常重要。”随后，中方专家还详细讲解了中国在边境口岸、民航和社区等领域的防疫措施。

“疫情发生初期的防控应该注意什么？”“推荐哪种病毒检测措施？”“对轻症患者应该如何治疗？”“医护人员应该采取什么样的保护措施？”……在接下来的提问互动环节中，各国代表依次提出最关心的问题，中方专家一一予以解答。

阿根廷卫生部顾问加芙列拉·拉米雷斯在发言说：“这是一次非常好的交流，中方分享的经验非常重要，我们会和民众，特别是医疗卫生领域的人员分享。在这个特殊时期，我们非常愿意共享信息，加强合作。”

墨西哥传染病研究中心主任加尔萨非常赞赏和钦佩中方在短短两个月内就基本控制住疫情。他在提问后即与身边的专家交流，认为中方在疫情初期采的居家隔离、限制公众活动等严格管控措施，及时高效，准备次日就向墨西哥卫生部反馈。

玻利维亚卫生部长克鲁斯表示：“这是一次非常重要的会议。中国在短时间内控制住了疫情，了解中国的抗疫经验非常重要。”

哥斯达黎加社会保障局副局长鲁伊斯也表示，这次会议分享的疫情防控和治疗等经验非常有价值。“感谢中国，中国的帮助是无价的，将拯救很多人的生命。”

不少与会人士纷纷表示希望得到此次交流会的展示资料和文字版本等。多米尼加经济部双边合作司司长伊万·克鲁斯对中国抗疫的相关制度和措施很感兴趣，还希望了解企业等机构能在抗疫过程中发挥的作用。

特立尼达和多巴哥卫生部首席医务官玛丽亚姆·理查兹更是连连感叹这次交流时间太短，强烈要求继续开展特中双边交流，“到时我们一定有更多同事参与。”

“病毒没有国界，我们是一个命运共同体。各国应该相互帮助，共同应对挑战。”中国外交部拉美司副司长韩镜在最后的总结中表示，“作为一个负责任的大国，中国将继续帮助各国对抗疫情。相信通过协作抗疫，中国和拉美及加勒比国家间的互利合作也将进一步加深。”

会议结束，拉美和加勒比国家夜色已深，黎明不远。

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