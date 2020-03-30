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应对疫情蔓延 印尼总统要求地方政府禁止民众返乡

2020年03月30日17:40  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达3月30日电（记者徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托30日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至1414例，新增确诊病例129例。目前，有75名患者被治愈，另有122例死亡病例。

印尼总统佐科30日通过总统秘书处社交网络账号进行视频直播，要求印尼地方政府果断采取措施，更为严格地禁止民众返乡。此举意在通过采取相应举措，减少不同地区人员流动，控制新冠肺炎疫情扩散。

佐科介绍说，自雅加达于3月初启动新冠肺炎疫情紧急状态以来，已有越来越多的民众选择返乡。这批民众主要是活动在雅加达地区的非正式工人，他们通常会返回位于西爪哇省、中爪哇省、日惹特区和东爪哇省等地的家乡。他还说，过去8天内，876辆省际大巴载有约1.4万人前往上述地区。这一统计还不包括早期乘坐列车、轮船、飞机和私家车等交通工具返乡的流量。

3月30日，雅加达运输局长塞弗林·利普托签署一项有关暂时中止公共汽车服务的信函，要求暂停城际、省际和旅游巴士等服务，以阻止新冠肺炎疫情扩散。

截至记者发稿时，印尼中央政府尚未颁布禁止民众返乡的政策，但印尼一些地方政府已开始出台相应举措。与此同时，印尼交通运输部明确表示，该部正与国家警察及其他相关部门进行协调，以尽快制定“返乡禁令”。

(责编：崔越、杨牧)
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