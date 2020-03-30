缅甸将给中国医疗专家颁发特殊签证

中国企业向缅甸捐赠医用物资（李秉新 摄）

人民网仰光3月30日电（记者李秉新）马云公益基金会及阿里巴巴公益基金会等中国企业向缅甸捐赠抗疫物资仪式30日在中国驻缅甸大使馆举行。缅甸3月29日已累计出现10例确诊病例，作为友好邻邦，中国人民对此高度关注，准备派出医疗专家团队驰援缅甸。

中国驻缅使馆公使衔参赞李小艳在仪式上表示，中国人民经过艰苦努力已经取得防控疫情阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。 缅甸政府、军队及社会各界在中国抗疫最艰难时刻通过不同渠道向中方捐赠大米、医疗物资及善款，用实际行动诠释了同甘共苦、守望相助的中缅命运共同体内涵。缅甸国内近日也出现疫情，中方对此感同身受。中国政府已经向缅方捐赠了包括新冠病毒核酸检测试剂盒、防护服、各种口罩在内的大批医疗物资，现在中国企业也展现出强烈的社会责任感和对缅甸人民深厚的“胞波”情谊。今天，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会向缅捐赠10万个N95口罩和28800人份新冠病毒核酸检测试剂盒，中国工商银行缅甸分行、华为缅甸公司、中国南方电网云南国际公司等中国企业也纷纷慷慨解囊向缅甸人民捐赠大批抗疫物资。中方还将派遣医疗专家团队来缅，分享抗疫经验、捐赠医疗物资、现场示范培训，支持缅甸抗疫。

缅甸卫生与体育部部长办公室司长感谢中方的捐赠，称这批物资太重要太及时了，表现出两国人民深远的“胞波”情谊。缅甸政府日前已经决定停止对所有外国公民颁发入境签证，但是将采取特别政策，对中国医疗专家发放特别签证，请他们来传授经验，现场培训，特别是介绍中医中药在抗击疫情方面的作用。

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