中国驻老挝大使姜再冬：山水相连，守望相助 彩云之南，万象更新

遵照习近平总书记的重要指示精神，3月29日，中国抗疫医疗专家组一行12人携带价值417万人民币的医疗物资，乘东航包机从彩云之南的昆明飞抵老挝首都万象。这时离老方宣布首度确诊新冠肺炎病例并请求中方援助不到5天，“中国速度”再创纪录，切实贯彻了习近平总书记“同时间赛跑、与病魔较量”的抗疫斗争要求，充分体现了“是亲必顾、是邻必护”的命运共同体精神。

患难见真情。我们不会忘记，中国发生疫情后，本扬总书记第一时间向习近平总书记发去慰问电，通伦总理也向李克强总理致电慰问。他们高度评价中国全面及时防控疫情，保护了中国人民的生命安全，也保护了世界人民的生命安全；表示老挝人民愿同兄弟的中国人民相互支持，共克时艰；坚信在中国党和政府坚强领导下，中国人民一定能够战胜疫情，如期实现第一个百年奋斗目标。

疾风知劲草。我们不会忘记，中国抗疫斗争最吃劲的时候，老挝作为人口不到700万、经济总量不到200亿美元的欠发达国家，捐赠70万美元现金和多批防疫物资，付出了真心、使出了全力。老挝社会各界和旅老侨胞在万象募捐集会上，振臂高呼“中国加油！武汉加油！”。老挝青年歌手倾情演绎《坚信爱会赢》，一度高居抗疫公益歌曲点击量榜首，中国网友纷纷留言，“疫情过后一定要去这个美丽善良的国度。”

烈火鉴真金。我们不会忘记，短短十余天，老方积极呼应中方倡议，全力筹备并成功举办中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会和澜湄合作外长会，发出地区国家携手抗疫的最强音，展现了老挝致力推进区域合作的自觉担当。正是这份担当，践行了澜湄国家命运共同体的理念，为地区各国深化互利合作、守护人民健康树立了标杆。

人心齐，泰山移。我们倍感振奋的是，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，经过全国人民艰苦努力，中国疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。令人深感揪心的是，中国境外疫情加速扩散蔓延，多国确诊病例持续攀升，老挝确诊病例也有所增加，防控压力还在加大。中国人最重患难之交，最讲知恩图报，作为命运共同体，我们当然义无反顾地同老挝人民携手并肩、共渡难关。

我们将在同心抗疫中展现中老命运共同体精神。专家组抵达前，中国政府援老5000套防护服、5000个N95口罩、40万个普通医用口罩和部分检测试剂已经到位，马云基金会提供的2万份检测试剂也已送达，云南、湖南等地方政府和中国亚洲经济发展协会、中外企业家联盟等社会团体都在踊跃捐赠物资。今天的专家组不仅带来又一批援助物资，更将为老挝疫情防控工作注入中国经验和专业力量。我们坚信，经过共同抗疫斗争洗礼，中老命运共同体大厦必将更加坚实。

我们将在疫情防控交流中彰显社会主义制度优势。在中国的疫情防控人民战争中，习近平总书记亲力亲为、指挥若定，党中央统一领导开展全国联防联控，各级党组织充分发挥战斗堡垒作用，全国人民上下一心凝聚磅礴力量，这些生动实践得到老方高度赞同。中老都坚持党的领导和社会主义制度，理想信念相同，道路制度相近。在以本扬总书记为首的老挝党中央领导下，老挝人民已经打响疫情防控的战斗。我们坚信，中老两党将在这场斗争中共同诠释以人民为中心的执政理念，充分展现社会主义制度的巨大优势。

我们将在加强疫情防控的同时稳步推进双边合作。中老铁路土建工程已完成约90%，两天前成功铺设首根500米长轨，进入全线铺轨新阶段。万象—万荣高速公路建设过半，赛色塔综合开发区预计年底可实现产值18亿美元，磨憨—磨丁经济合作区解决就业岗位5000个。我们坚信，在《关于构建中老命运共同体行动计划》指引下，双方各领域合作一定能克服疫情带来的影响，雨过天晴后迎来更大发展。

谈到落实“行动计划”，需要特别指出的是，云南作为中国与老挝接壤的唯一省份，始终走在中老命运共同体建设前列。2019年滇老贸易超过12亿美元，同比增长18％。在上述重大合作项目中，中老铁路有云南的重量级参与，其他则是云南独立实施。云南连续四年在老挝开展“光明行”，帮助数百位白内障患者摆脱黑暗。云南更是澜湄合作的中坚力量，为建设澜湄国家命运共同体作出了突出贡献。

沧海横流，方显英雄本色。此次云南省委省政府闻令而动，坚决主动有力地落实习总书记重要指示精神，在中方向老方通报派出专家组的决定仅两天后，即完成组建队伍、筹集物资、赶到万象。这让我们深信，疫情无情人有情，山水相连、守望相助，就是中老命运共同体的真切写照；彩云之南、万象更新，必是我们可以期许的美好愿景。（文章来源：中国驻老挝大使馆网站）

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