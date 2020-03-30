人民网>>国际

中国驻老挝大使姜再冬：山水相连，守望相助 彩云之南，万象更新

——写在中国医疗专家组抵达万象之际

2020年03月30日17:24  
 

遵照习近平总书记的重要指示精神，3月29日，中国抗疫医疗专家组一行12人携带价值417万人民币的医疗物资，乘东航包机从彩云之南的昆明飞抵老挝首都万象。这时离老方宣布首度确诊新冠肺炎病例并请求中方援助不到5天，“中国速度”再创纪录，切实贯彻了习近平总书记“同时间赛跑、与病魔较量”的抗疫斗争要求，充分体现了“是亲必顾、是邻必护”的命运共同体精神。

患难见真情。我们不会忘记，中国发生疫情后，本扬总书记第一时间向习近平总书记发去慰问电，通伦总理也向李克强总理致电慰问。他们高度评价中国全面及时防控疫情，保护了中国人民的生命安全，也保护了世界人民的生命安全；表示老挝人民愿同兄弟的中国人民相互支持，共克时艰；坚信在中国党和政府坚强领导下，中国人民一定能够战胜疫情，如期实现第一个百年奋斗目标。

疾风知劲草。我们不会忘记，中国抗疫斗争最吃劲的时候，老挝作为人口不到700万、经济总量不到200亿美元的欠发达国家，捐赠70万美元现金和多批防疫物资，付出了真心、使出了全力。老挝社会各界和旅老侨胞在万象募捐集会上，振臂高呼“中国加油！武汉加油！”。老挝青年歌手倾情演绎《坚信爱会赢》，一度高居抗疫公益歌曲点击量榜首，中国网友纷纷留言，“疫情过后一定要去这个美丽善良的国度。”

烈火鉴真金。我们不会忘记，短短十余天，老方积极呼应中方倡议，全力筹备并成功举办中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会和澜湄合作外长会，发出地区国家携手抗疫的最强音，展现了老挝致力推进区域合作的自觉担当。正是这份担当，践行了澜湄国家命运共同体的理念，为地区各国深化互利合作、守护人民健康树立了标杆。

人心齐，泰山移。我们倍感振奋的是，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，经过全国人民艰苦努力，中国疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。令人深感揪心的是，中国境外疫情加速扩散蔓延，多国确诊病例持续攀升，老挝确诊病例也有所增加，防控压力还在加大。中国人最重患难之交，最讲知恩图报，作为命运共同体，我们当然义无反顾地同老挝人民携手并肩、共渡难关。

我们将在同心抗疫中展现中老命运共同体精神。专家组抵达前，中国政府援老5000套防护服、5000个N95口罩、40万个普通医用口罩和部分检测试剂已经到位，马云基金会提供的2万份检测试剂也已送达，云南、湖南等地方政府和中国亚洲经济发展协会、中外企业家联盟等社会团体都在踊跃捐赠物资。今天的专家组不仅带来又一批援助物资，更将为老挝疫情防控工作注入中国经验和专业力量。我们坚信，经过共同抗疫斗争洗礼，中老命运共同体大厦必将更加坚实。

我们将在疫情防控交流中彰显社会主义制度优势。在中国的疫情防控人民战争中，习近平总书记亲力亲为、指挥若定，党中央统一领导开展全国联防联控，各级党组织充分发挥战斗堡垒作用，全国人民上下一心凝聚磅礴力量，这些生动实践得到老方高度赞同。中老都坚持党的领导和社会主义制度，理想信念相同，道路制度相近。在以本扬总书记为首的老挝党中央领导下，老挝人民已经打响疫情防控的战斗。我们坚信，中老两党将在这场斗争中共同诠释以人民为中心的执政理念，充分展现社会主义制度的巨大优势。

我们将在加强疫情防控的同时稳步推进双边合作。中老铁路土建工程已完成约90%，两天前成功铺设首根500米长轨，进入全线铺轨新阶段。万象—万荣高速公路建设过半，赛色塔综合开发区预计年底可实现产值18亿美元，磨憨—磨丁经济合作区解决就业岗位5000个。我们坚信，在《关于构建中老命运共同体行动计划》指引下，双方各领域合作一定能克服疫情带来的影响，雨过天晴后迎来更大发展。

谈到落实“行动计划”，需要特别指出的是，云南作为中国与老挝接壤的唯一省份，始终走在中老命运共同体建设前列。2019年滇老贸易超过12亿美元，同比增长18％。在上述重大合作项目中，中老铁路有云南的重量级参与，其他则是云南独立实施。云南连续四年在老挝开展“光明行”，帮助数百位白内障患者摆脱黑暗。云南更是澜湄合作的中坚力量，为建设澜湄国家命运共同体作出了突出贡献。

沧海横流，方显英雄本色。此次云南省委省政府闻令而动，坚决主动有力地落实习总书记重要指示精神，在中方向老方通报派出专家组的决定仅两天后，即完成组建队伍、筹集物资、赶到万象。这让我们深信，疫情无情人有情，山水相连、守望相助，就是中老命运共同体的真切写照；彩云之南、万象更新，必是我们可以期许的美好愿景。（文章来源：中国驻老挝大使馆网站）

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved