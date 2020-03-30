新华社纽约3月29日电 记者手记：纽约市医疗系统，告急！

新华社记者徐兴堂

几天前，纽约市著名的西奈山医院曾爆出医护人员用黑色垃圾袋作防护服的新闻。随后，这家医院一名48岁的男护士因感染新冠肺炎去世。

这只是纽约市医疗系统面临严峻挑战的一个缩影：防护用品短缺、医护人员缺乏、医院床位不足。在电视上，接受采访的一些医生和护士常常说着说着就哽咽了：他们既要面对救治病人的繁重工作，也为自身安全担忧……

纽约市已然成为美国新冠肺炎疫情的“风暴眼”，其医疗系统承受着空前压力。据报道，全市4500名救护车工作人员中，有20%已因不堪重负而病休，而911求救电话还在不断刷新着纪录，仅上周四一天就接到了6000个求救电话。

医务人员缺少护目镜、不得不重复使用一次性口罩的新闻也频现媒体。有媒体把医护人员拼凑起来的防护装备照片刊登出来，一一指出其缺陷，认为根本达不到防护目的。

“呼吸机”更是成为纽约的热词，甚至连美国总统特朗普和纽约州州长科莫在电话里吵架也是关于呼吸机。纽约市一家医院不得不把一台呼吸机给两个病人用，这得到科莫的赞许。他在电视上说，“呼吸机对新冠病人就像二战中导弹的作用一样”，“只要能救命，怎么都行！”

媒体称，目前纽约州所有医院只有12000台呼吸机，而纽约市长德布拉齐奥说仅纽约市就需要至少15000台。最要命的是，能操作呼吸机的医务人员全州只有约7000人，而高峰时纽约州需要3万台呼吸机同时运转。

美国疫情仍在持续扩散。截至当地时间29日晚，确诊病例已超过14万例，死亡超2500例，其中纽约市确诊超34000例，死亡770多例。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇29日说，模型显示疫情可能导致10万到20万美国人死亡。他特别指出，全美新增病例的56%来自纽约市。

近几天一直说要在4月12日复活节实现全国复工的特朗普总统也不得不改变主意，将联邦政府关于全美范围内应对新冠肺炎疫情的指导意见延长至4月30日，以延缓病毒传播。这意味着4月30日之前全面复工已经不可能。

特朗普在29日的发布会上说，预计新冠肺炎疫情会在未来两周内达到顶峰。即使他的预测能按时兑现，按照目前疫情的扩散程度，纽约市医疗系统也将不堪重负。

困难面前，包括华人社团在内的美国社会各界都在为医护人员募捐防护装备，一些大企业开始转产呼吸机，捷蓝、达美等航空公司承诺免费运送支援纽约的医护人员和物资。预计最近将有6万多名包括退休医护工作者在内的医务人员充实到纽约各大医院。

此外，纽约著名的贾维茨会展中心已被改造成有1000个床位的临时医院，同样拥有1000个床位的美国海军医院船“舒适”号也将从4月中旬开始在曼哈顿西侧码头接收非新冠肺炎病人，以便使纽约市医院腾出更多病床用于治疗新冠肺炎患者。

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