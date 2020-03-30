中国山东省赴英联合工作组慰问留英学子

人民网伦敦3月30日电（记者 强薇）3月29日，山东省赴英联合工作组在中国驻英国大使馆举行“携手抗疫赢胜利，祖国永远在身边”留英学子慰问会，与全英及各地学联代表500多人，通过网络连线的方式进行交流。中国驻英国大使刘晓明，工作组组长、山东省人大常委会王华副主任出席并讲话，现场向学生代表发放了“健康包”。

刘晓明在讲话中表示，连日来，习近平总书记在中共中央政治局常委会等多个会议上指出，要加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，做好各项工作，保护他们的生命安全和身体健康。习近平总书记主持召开的中共中央政治局会议强调，要加强对境外我国公民的关心关爱，驻外使领馆要做好领事保护、防护指导和物资保障，保护他们的生命安全和身体健康。上周二，习近平主席与约翰逊首相通电话时强调，中国政府高度重视保护海外中国公民身体健康和生命安全，希望英方采取切实有效措施，维护好在英中国公民特别是留学生的健康安全和正当权益。山东省赴英联合工作组给大家带来了党和政府的亲切关怀和问候，并带来了急需的防疫用品和防疫知识。联合工作组在互动交流中将为大家现场答疑解惑，纾困解难。

王华表示，此次山东省首次派出工作组来到英国慰问广大留学人员，希望将习近平总书记、党中央的关心关爱充分有效传递给在英留学生，向大家介绍国内疫情防控和经济社会发展情况，指导大家做好科学防护，疏导紧张焦虑情绪，让所有在英抗疫的学子切身感受到祖国的温暖和祖国人民的挂念。

交流活动持续两个多小时，工作组专家就新冠肺炎医学防护及心理健康等专题做了科普讲座和在线答疑，受到同学们及国内家长的热烈欢迎。同学们纷纷感谢习近平总书记和党中央的关心和关爱，感谢山东省联合工作组带来祖国亲人的慰问和支持，表示将科学理性看待英国疫情，努力做到防疫和学习两不误，让祖国人民放心，让国内家人安心。

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