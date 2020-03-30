国际红十字与红新月运动吁捐资帮助弱势民众抗击疫情

人民网讯 国际红十字与红新月运动日前发起一项约8.23亿美元的紧急捐款呼吁，以帮助全球最弱势群体遏制新冠肺炎疫情的传播并从疫情打击中恢复。

虽然新冠肺炎疫情已在全球蔓延，但通过改善关键资源的获取状况，仍有可能缩小传播范围，降低死亡人数。

红十字会与红新月会国际联合会主席弗朗西斯科·罗卡表示：“此次疫情使整个医疗系统面临风险，而在医疗系统本就脆弱甚或完全缺失的地区，局势还会恶化。强有力的社区应对行动是遏制病毒扩散的关键。病毒面前，人人平等，但移民、流离失所者、无家可归者以及灾害频发地区的民众往往感染风险最高，能获取的医疗服务最少，因丧失收入而受到的影响最大。他们绝不能被遗忘。对于正在一线参与应对行动的红十字与红新月志愿者，我们必须加大支持力度。”

国际红十字与红新月运动由三部分组成：红十字国际委员会、红十字会与红新月会国际联合会，以及192个国家红十字会与红新月会。

其中，红十字会与红新月会国际联合会呼吁捐款5.5亿瑞郎（约5.66亿美元），以支持各国红会开展医疗服务、预先部署物资、进行风险传播、从当地反应者的全球网络吸取经验、为受影响家庭提供现金补助以及减轻大规模疫情爆发的影响。

红十字国际委员会呼吁捐款2.5亿瑞郎（约2.56亿美元），以在冲突和暴力局势地区开展应对行动、支持医疗机构与拘留场所、遏制疫情在流离失所者及被拘留者中扩散并确保其能够就医，以及支持各国红会的应对行动。

红十字国际委员会主席彼得·毛雷尔表示：“受冲突严重影响的社区本已饱受磨难，资源匮乏。国际社会必须加大支持力度，以免这些民众的处境雪上加霜。病毒扩散不分国界；这是一项全球问题，只能通过全球行动来解决。”

目前，国际红十字与红新月运动已开展相关工作，如支持各国红会增加面向弱势民众的医疗服务、社区参与以及疫情防控活动等。具体活动包括，加强医疗机构的物资供给；扩大卫生与疾病预防项目覆盖范围，并覆盖拘留场所；同时通过确保社区始终能够获得基本服务，减轻疫情爆发造成的社会经济影响。此外，运动还会向各国政府提供支持，施行世卫组织指导方针，及早发现病例，进行隔离治疗，并追踪密切接触者。

同时，两个组织还提醒，遏制疫情在全球快速扩散，需要全社会协调行动，包括国家层面的资金投入与支持。新冠肺炎疫情影响全球，但最弱势民众的风险尤为突出。政府、个人、社区、机构和捐赠方必须在各个层面团结一心，减轻这场健康危机造成的毁灭性影响。

国际红十字与红新月运动是全球最大的人道网络。其志愿者与工作人员基于社区开展工作，帮助各国最为弱势的民众，包括医疗与社会福利体系资源匮乏国家的民众；从近期灾难中恢复的民众；移民和流离失所者；生活在冲突地区、面临持续暴力局势的民众；住在城市贫民窟的民众；被拘留者；以及因新冠肺炎疫情的社会经济冲击而遭受影响的民众。

(责编：崔越、刘洁妍)