新华社华盛顿3月29日电 专访：高通对全球5G发展充满信心——访高通中国区董事长孟樸

新华社记者谭晶晶

高通中国区董事长孟樸29日在接受新华社记者书面采访时表示，相比其他行业，移动通信行业在此次新冠肺炎疫情中受到的冲击相对较小，高通对全球5G发展以及移动通信行业应对疫情的能力充满信心。

孟樸表示，移动通信产业的供应链相较其他行业全球化程度更高，产业链环节比较长，在日常的供应链管理方面做得比较精细。在疫情全球蔓延的情况下，全球移动行业厂商把控能力表现很好。

他说，近期中国三大运营商相继发布了2019年财报，可以看到他们在推动5G发展方面的努力，同时也带动了中国5G手机的出货。今年2月，整个行业的表现一度比较低迷，但到3月初，已基本恢复到去年同期水平。今年5G将在全球市场、特别是在中国市场有快速发展。

据孟樸介绍，疫情期间，高通在为员工提供防护的同时，没有放松技术研发和对中国合作伙伴的支持。作为OPPO、vivo、小米等中国手机企业的重要合作伙伴，高通在供货、技术等方面提供支持，共同推动5G发展。

孟樸表示，高通一直秉承“植根中国”的理念，一贯支持中国产业发展，高通在中国发展的信心不会因为这次疫情或是最近金融市场的起伏而改变。高通在一些城市与地方政府、合作伙伴建立了联合创新中心，投资中国的创新企业。

“高通将进一步加深与中国产业的合作，不仅是智能终端领域，还包括工业互联网、智能交通、智慧城市等相关领域。”他说。

谈到疫情对智能手机消费的影响，孟樸认为，近年来智能手机已成为人们生活中非常重要的一部分，所以疫情对手机消费的影响可能会比对其他行业影响要小。

谈到对中国5G产业发展的观察，孟樸表示，近期中国提出加快新型基础设施建设，把5G发展提升到新高度。目前运营商已在大力推进5G网络的建设以尽力抵消疫情带来的影响，这使中国的5G市场拥有了更大推动力。

谈到疫情对全球化带来的启示，孟樸说，疫情让大家愈发感受到全球化对每个国家和每个行业的重要性。与很多其他行业相比，半导体行业是走在全球化最前端的，全球化程度也最为深入。“我们深知，只有支持合作伙伴的成功才有我们的成功。我们非常珍惜、也将继续努力推动产业与合作的全球化。”

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