新华社伊斯兰堡3月30日电 专访：美国政客借疫情污名化中国“不可接受”——访巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因

新华社记者李浩 蒋超

巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因日前在接受新华社记者专访时表示，部分美国政客利用新冠肺炎疫情污名化中国的行为“不可接受”。

侯赛因说，包括美国国务卿蓬佩奥在内的一些美国政客给新冠病毒贴上“武汉”“中国”的标签，而世界卫生组织已反复强调不应将任何病毒同某个国家、某个种族联系在一起，“没有人将2009年美国暴发的H1N1流感称作‘美国流感’”。

“这是针对一个国家及其全体人民的种族主义行为，是一种仇恨犯罪。”侯赛因说，“这种行为有违一切文明行为规范、外交准则和国际法，我们对此表示谴责，整个国际社会也对此表示谴责，这种言辞不可接受。”

谈及中国的抗疫措施，侯赛因说，这场疫情“就像遭遇未知敌人的伏击”，但中国迅速调动国内各种资源，中国人民在抗击疫情的过程中表现出强烈的责任感和战胜疫情的决心，疫情的扩散势头在全国范围内被成功遏制。

侯赛因表示，同时，中国深知病毒没有国界、不分国籍和种族，秉持人类命运共同体理念，为一些在抗击疫情方面遭遇困难的国家提供了实实在在的帮助，树立了国际合作的典范。“中国给予巴基斯坦的帮助就是一个例子。中国为我们提供了检测试剂盒等物资，这让我们能够更好地应对这场危机，我们对此深表感谢。”

侯赛因说，巴基斯坦总统阿尔维本月早些时候访华的主要目的之一就是表达巴基斯坦在这场全人类共同的抗疫战斗中对中国的支持，并且学习中国的疫情防控经验。中国为国际社会通力合作付出的努力得到了世卫组织的称赞。

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