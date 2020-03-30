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综述：欧洲战“疫”成效初显 防控力度仍需保持

2020年03月30日14:17  来源：新华网
 

　　新华社塔林3月29日电 综述：欧洲战“疫”成效初显 防控力度仍需保持

　　新华社记者

　　随着新冠肺炎疫情持续在欧洲扩散，各国政府不断升级战“疫”措施，并陆续推出经济刺激计划减少疫情带来的损失。欧洲国家政府官员表示，现阶段防控举措成效开始显现，但防控压力仍然巨大。

　　在欧洲疫情最为严重的意大利，29日新增新冠肺炎确诊病例5217例，累计达97689例；死亡病例新增756例，累计达10779例。意新冠病毒应急委员会专员博雷利表示，数据显示该国确诊病例增幅可能开始进入平台期。对此，意卫生部长斯佩兰扎强调，尽管数据显示疫情趋缓，但未来数天乃至数周绝对不能放松警惕，“我们正在看到管控措施的成效，但这一过程需要时间，而且会很缓慢地一步一步到来”。

　　英国卫生部29日发布的数据显示，英国新冠肺炎确诊病例累计达19522例，较前一天新增2433例，累计死亡病例升至1228例。英国政府表示，首相约翰逊的一封公开信将在接下来数天内寄给全国大约3000万户家庭。在信中，约翰逊呼吁每个人都遵守政府的防疫措施，共同努力避免病毒扩散。

　　据奥地利卫生部公布数据，截至29日，奥累计新冠肺炎确诊病例升至8536例，比前一天增加526例，累计死亡病例86例。奥副总理科格勒当天表示，奥地利采取的抗疫措施要求轻症患者居家隔离，以防止医务人员超负荷运转，减少感染风险，保障医疗资源供应。奥政府的目标是挽救更多生命，平抑增长曲线。奥卫生部长安朔贝尔表示，目前防控举措虽已产生效果，但与确诊病例日增长率低于5%的目标相比尚有较大差距。

　　截至当地时间29日，塞尔维亚新冠肺炎确诊病例累计达741例，较前一天增加82例。塞政府防控会议此前一天决定，进一步收紧宵禁、居家隔离等防控措施，包括对3月14日后所有入境者要求强制居家隔离时间延长至28天。

　　截至29日，罗马尼亚累计新冠肺炎确诊病例达1815例，死亡43例。罗内务部当晚宣布，将居民违反出行限令的最低罚款从原来的100列伊（约合23美元）提高到2000列伊(约合456美元)，最高罚款可达2万列伊（约合4560美元）。

　　根据爱尔兰卫生部发布的最新数据，该国29日新增新冠肺炎感染确诊病例200例，累计病例增至2615例，新增死亡病例10例，累计死亡46例。据了解，首批来自中国的防护物资当天下午运抵首都都柏林机场，并于当晚分发给防疫一线医务人员。

　　斯洛文尼亚截至29日新冠肺炎确诊病例达730例。斯政府当天宣布总额约30亿欧元的经济刺激计划。该计划升级了此前对企业的援助措施，扩展到对个体经营者、退休人员和其他弱势群体的资助。此前一天，斯政府通过一项“关于遏制和减轻新冠肺炎疫情对公民和经济造成影响的紧急措施法”草案，并宣布采取更严格限行措施。

　　爱沙尼亚累计新冠肺炎确诊病例29日升至679例。爱社会事务部表示，政府希望避免对首都塔林采取“封城”措施，但呼吁人们遵守现行防控措施，避免公众聚会。此前，该国新冠肺炎紧急状态负责人、总理拉塔斯28日晚签署命令，对本国疫情相对严重的地区实行更严格限制措施，并在社交媒体上发布视频呼吁民众留在家中。（执笔记者：郭春菊；参与记者：陈占杰、于涛、石中玉、林惠芬、张琪、彭立军）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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