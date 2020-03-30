人民网北京3月30日电 （记者李欣怡、白紫微）3月30日，中共中央对外联络部同亚洲政党国际会议常委会秘书处在双方官方英文网站联合举办“亚洲政党共抗疫情网络专题会”开幕。

中共中央对外联络部在致辞中表示，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，经过举国上下艰苦努力，中国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。我们有信心、有能力、有把握赢得疫情防控战的最终胜利，并实现经济社会发展目标。

致辞指出，中国秉持人类命运共同体的理念，在抗击本国疫情的同时，本着公开、透明和负责任的态度，及时发布分享疫情有关信息，积极开展抗疫国际合作，并提供力所能及的援助，世界卫生组织和国际社会对此高度肯定和普遍认可。当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战，各国需要同舟共济，携手抗疫。中联部和亚洲政党国际会议常委会秘书处共同举办“亚洲政党共抗疫情网络专题会”，就是希望促进亚洲政党就疫情防控开展交流对话，更好地发挥政党的政治引领作用，推动亚洲各国加强经验分享和抗疫合作。

致辞表示，在近日召开的G20特别峰会上，习近平总书记提出，病毒无国界。疫情是我们的共同敌人。值此关键时刻，我们应该直面挑战、迅速行动。要坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战、有效开展国际联防联控、积极支持国际组织发挥作用、加强国际宏观经济政策协调。国际社会和各国政党应守望相助，加紧行动起来，携手应对风险挑战,坚决遏制疫情蔓延势头，深化互利共赢合作，打造人类卫生健康共同体。任何负责任的国家和政党都会坚决反对将病毒政治化、污名化的无理做法，引导正确的民意和社会舆论，加强合作、共抗疫情。

致辞表示，习近平总书记指出，当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对、全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情合力，携手赢得这场人类同重大传染疾病的斗争。中国共产党愿继续秉持求同存异、相互尊重、互学互鉴的原则，进一步加强同亚洲政党交流合作，分享抗疫经验、协调抗疫举措，维护亚洲公共卫生安全，促进各国共同繁荣与发展，为构建人类命运共同体而共同奋斗。

亚洲政党国际会议常委会在致辞中呼吁亚洲各政党在疫情面前团结一心，共克时艰，全力支持世界卫生组织关于动员全政府、全社会共同应对疫情的主张，积极推动所在国政府和相关方调动一切资源阻击疫情。亚洲政党国际会议常委会愿积极协助其成员就抗击疫情进行交流探讨。

本次会议为期5天，主题是“共抗疫情共促合作一一亚洲政党在行动”。专题会议网页包括“领导人之声”“常委会寄语”“政党有话说”“大家来交流”“合作进行时”等七个栏目，反映亚洲政党领导人有关抗疫讲话，各国经验分享，以及开展抗疫合作最新讯息。

亚洲政党国际会议是亚洲地区政党重要的多边论坛机构。会议可通过中联部英文网站（http://www.idcpc.org.cn/english/on_line_conference/）和亚洲政党国际会议网站（http:// theicapp.org）登陆浏览。

(责编：于洋、杨牧)