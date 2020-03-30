综合消息：拉美新冠肺炎确诊病例超过1.4万

新华社巴西利亚3月29日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区新冠肺炎疫情持续加剧。截至29日，拉美地区累计确诊病例超过1.4万例，其中巴西和智利分别超过4000例和2000例。玻利维亚当日报告首例死亡病例。

巴西卫生部29日宣布，新增新冠肺炎确诊病例352例，累计达4256例，新增死亡22例，累计死亡136例。巴西总统博索纳罗认为不应全面停止商业活动及全民居家隔离。他当天无防护出现在巴西利亚多个区的街头，引发了一定的争议。

智利卫生部29日数据显示，新增确诊病例230例，累计2139例，累计死亡7例，治愈75例。智利卫生部宣布，从30日起对疫情严重的奥索尔诺市和奇廉市实施全面隔离，还将把全国重症监护病床数从目前的3295张扩充至5260张。

厄瓜多尔卫生部29日宣布，新增确诊病例89例，累计1924例，累计死亡58例。厄副总统松嫩霍尔茨纳宣布，重疫区瓜亚斯省的部分体育场馆已被改造成方舱医院，专门收治无症状或轻症患者。厄政府宣布已拨款6900万美元用于购买药品、医疗设备，还将耗资1.15亿美元购买重症监护室的医疗设备、防护服、检测盒以及一座临时医院的建设材料。

阿根廷29日新增确诊病例75例，累计820例，新增死亡1例，累计死亡20例。阿总统费尔南德斯表示，正在考虑是否需要延长阿根廷“全民隔离”的时间。

墨西哥卫生部29日宣布，共确诊病例993例，一日新增145例，创单日增幅新高，新增死亡4例，累计死亡20例。

巴拿马、多米尼加、秘鲁、哥伦比亚的病例也增长较多，29日分别报告新增88例、140例、181例、94例，累计分别达到989例、859例、852例、702例。

哥斯达黎加、乌拉圭、古巴、委内瑞拉、洪都拉斯、玻利维亚、巴拉圭的疫情也在进一步蔓延，确诊病例累计分别为314例、309例、139例、129例、110例、96例、64例。（执笔记者：周星竹；参与记者：张国英、尹南、张笑然、郝云甫、苏津、吴昊、徐烨、高春雨、倪瑞捷、林朝晖）

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