综合消息：非洲新冠肺炎确诊病例超四千 呼吁全球协作应挑战

新华社基加利3月29日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：截至29日，非洲新冠肺炎累计确诊病例已突破4000例。面对当前的抗疫挑战，非洲国家呼吁全球协作。

非洲疾病预防控制中心29日发布的数据显示，非洲新冠肺炎确诊病例较前一天新增358例，累计达4282例，治愈病例增至302例。非洲疾控中心说，非洲疫情最严重国家包括南非、埃及、阿尔及利亚和摩洛哥。从地区看，根据感染人数和死亡人数，北非是全非疫情最严重地区。

截至29日，在病例较多的国家中，南非累计确诊病例1280例；布基纳法索222例；科特迪瓦165例；加纳152例；塞内加尔142例。喀麦隆和毛里求斯最新累计确诊病例均突破100例，分别达139例和102例。

为应对疫情，多个非洲国家采取了“封城”、限制城际交通、暂停国际航班等防控措施。

加纳定于30日凌晨开始在主要城市采取“封城”措施；津巴布韦同日起在全国实施为期21天的“封城”措施；加蓬29日宣布延长关闭学校期限。

赤道几内亚政府已关闭边境，28日又宣布补充规定，从当天起暂停首都马拉博和最大城市巴塔之间的飞机和轮船客运。新规还包括加强隔离、限制城际公路交通等。

喀麦隆加强检测，要求3月10日以来入境人员尽快拨打疫情热线以接受新冠病毒检测。喀政府还将于4月2日至7日在全国最大城市杜阿拉开展大规模病毒检测活动。

埃塞俄比亚第二大城市阿达玛已暂停城市运输系统，同时管制城内外人员流动。非洲最大航空公司之一埃塞俄比亚航空公司29日说，已暂停飞往80个外国目的地的航班。

非洲联盟首脑会议主席团日前决定成立非洲抗疫基金，并立即捐款1250万美元作为初始资金，并呼吁非盟成员国、国际社会和慈善组织向基金捐款。主席团还同意为资金不足的非洲疾控中心提供450万美元的资助，以提升该中心的运作能力。

非盟委员会主席穆萨·法基28日呼吁非洲交战各方立即停火，以便非盟成员国和其他方面落实抗疫举措。

目前，中国持续向非洲提供抗疫支持。由马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠的防疫物资28日分别运抵毛里塔尼亚、塞内加尔和冈比亚，以帮助这些国家抗击新冠肺炎疫情。贝宁政府也于当天收到捐赠物资。

非盟首脑会议主席团认为，非洲抗疫面临一些挑战，并呼吁全球协作，希望一些较发达国家向非洲紧急提供用于抗疫的医疗设备、检测试剂和防护设备，以及包括救助和延迟付款在内的经济刺激方案。他们还呼吁世界银行、国际货币基金组织和非洲开发银行等机构尽一切能力帮助非洲减轻疫情造成的影响，并为非洲经济和社会重要领域提供救助。(执笔记者：吕天然；参与记者：乔本孝、文浩、吴长伟、邢建桥、许正、肖玖阳、聂祖国、赵宇鹏、张玉亮、王守宝、王林园、郑扬子、张改萍、白林、荆晶、王松宇)

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