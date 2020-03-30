中国专家组在伊拉克库区协助抗疫

新华社巴格达3月29日电 中国红十字会总会援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组代表29日向伊拉克库尔德自治区（库区）专家医生详细介绍了新冠肺炎诊疗的中国经验，库区官员表示中国专家的医疗援助和防疫经验对库区抗疫意义重大。

在29日的座谈交流中，专家组代表详细介绍了新冠病毒的传播原理和途径、临床诊断经验做法及中国采取的各项措施，表示病毒重在预防，要“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”，以社区为单位实施精细化筛查和管理，建立病情实时评估机制，对已确诊的病人按病情分类收治。实践证明，这些方法有力有效，疫情可防可控，希望库区能从中受益。座谈会上库区专家踊跃提问，互动热烈。

专家组代表当天还与中国驻埃尔比勒总领事倪汝池会见了库区卫生部长萨曼·班尔金吉，并出席中国向库区捐赠口罩的仪式。

萨曼表示，疫情发生以来，中国是第一个向伊拉克库区提供医疗援助的国家，且已多次对库区提供援助，库区政府和人民对此深表感谢和感动。中国专家不辞辛劳，为库区政府和人民带来宝贵的防疫经验，传授专业知识和诊疗手段，对库区抗疫意义重大。

中国红十字会总会援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组代表28日赴伊拉克库区开展为期4天的工作，协助抗击新冠疫情。库区卫生部、对外部代表在库区首府埃尔比勒举行的欢迎仪式上对中国专家组代表表示热烈欢迎。

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