海外疫情简报：全球死亡病例超3万 武汉与纽约专家连线

新华社北京3月30日电 29日海外疫情简报：

海外数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间29日18时（北京时间30日零时），全球新冠肺炎确诊病例达638146例，死亡病例达30105例，疫情已影响202个国家和地区。

美国截至东部时间29日15时（北京时间30日3时）：据约翰斯·霍普金斯大学统计，美国新冠肺炎确诊病例达135499例。

意大利截至当地时间29日18时：确诊病例新增5217例，累计达97689例；死亡病例新增756例，累计达10779例；治愈病例新增646例，累计13030例。

德国截至当地时间29日零时：确诊病例新增3965例，累计达52547例；死亡病例累计达389例。

法国29日发布的数据：确诊病例新增2599例，累计达40174例；死亡病例新增292例，累计达2606例。

英国29日发布的数据：确诊病例新增2433例，累计达19522例；死亡病例累计达1228例。

西班牙29日发布的数据：确诊病例新增6549例，为近6天来最低，累计达78797例；死亡病例新增838例，累计达6528例。

瑞士29日发布的数据：瑞士及列支敦士登确诊病例新增1123例，累计达14336例；瑞士死亡病例达257例。

埃及29日发布的数据：确诊病例新增33例，累计达609例；死亡病例新增4例，累计达40例。

印度截至当地时间29日20时：确诊病例新增106例，累计达1024例；累计死亡27例。

叙利亚29日报告该国首例死亡病例。

新闻事件

澳大利亚总理莫里森29日宣布，自30日午夜起，限制公共聚集人数最多为两人；除购买生活必需品、看病、运动、上下班和上学外，“必须待在家里”。

韩国政府29日宣布，从4月1日起，所有入境韩国的旅客需居家隔离两周。

瑞士联邦铁路公司29日宣布，将暂停所有瑞士往返意大利的客运列车。

意大利政府28日宣布发放4亿欧元食品券。

埃及卫生部28日宣布，从海外回国的埃及侨民应居家隔离28天。

美国总统特朗普28日决定不对疫情严重的纽约市以及纽约、新泽西、康涅狄格三州采取隔离措施，但要求美国疾病控制和预防中心针对上述地区发布“强有力的旅行建议”。

英国政府表示，接下来数天内将把首相约翰逊的一封公开信寄给全国约3000万户家庭。约翰逊在信中呼吁每一个人都遵守政府的防疫措施，共同努力避免病毒扩散，并感谢奋战在抗疫一线的医护人员以及志愿者们。

涉华动态

法国航空公司29日说，一架从中国上海起飞、运载医疗物资的飞机当天18时左右降落在巴黎戴高乐机场。

中国华中科技大学协和医院28日晚应邀与美国纽约州立大学上州医学院举行专题视频会议，就新冠肺炎疫情防控相关问题分享经验。纽约地区90余名医生参加视频会议。

(责编：燕勐、刘洁妍)