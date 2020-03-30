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专访：美签署涉台法案向“台独”分子发出错误信号——访肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔

2020年03月30日10:41  来源：新华网
 

　　新华社内罗毕3月30日电　专访：美签署涉台法案向“台独”分子发出错误信号——访肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔

　　新华社记者白林

　　美方签署“2019年台北法案”，“向台湾兜售一种虚假的‘独立’感，向‘台独’分裂分子发出严重错误的信号”。肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔日前在接受新华社记者专访时说。

　　阿德希尔说，根据该法案，美国支持台湾与世界其他国家加强“外交关系”，支持台湾成为国际组织的会员或特别观察员，这严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，违背国际法和国际关系基本准则。

　　3月26日，美方不顾中方的多次严正交涉，将所谓“2019年台北法案”签署成法。阿德希尔说：“美国明知这个法案严重冒犯中国，还无视中方的严正抗议，正式签署这个法案，这是‘以台制华’的政治把戏，是赤裸裸的霸权主义。”

　　阿德希尔认为，一个中国原则是中国与世界其他国家交往的基本准则，中美建交的基础是一个中国原则和中美三个联合公报。“2019年台北法案”不仅严重干涉中国内政，还阻挠其他主权国家同中国发展正常国家关系，必将在一定程度上引起中美间外交摩擦。

　　他说，世界上已有180个国家同中国建交，自2016年来已有7个国家顶住美国的压力，承认一个中国原则，与台湾当局“断交”，同中国建交、复交，这完全是出于国家利益而不是强迫行为。

　　阿德希尔说，中美关系正常化以来，两国在不断深化合作中取得了前所未有的互利共赢，美方签署涉台法案将破坏两国关系以及在主要领域的合作，最终将损害美国人民的根本利益。

　　阿德希尔说，当前世界面临的最大挑战是新冠肺炎疫情，这需要作为世界第一大和第二大经济体的美国和中国凝聚共识，共克时艰。美国不应把台湾问题当作筹码，在两岸间挑起事端，试图以此牵制中国发展。他指出，美方的任何举动都改变不了两岸同属一个中国的历史和法理事实。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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