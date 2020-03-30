印尼新冠肺炎累计确诊病例升至1285例 雅加达警方准备开展“模拟封城”

人民网雅加达3月29日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托29日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至1285例，新增确诊病例130例。目前，有64名患者康复，另有114例死亡病例。迄今为止，印尼政府已检测6500多例样本。

印尼政府29日公布的信息显示，随着印尼北加里曼丹省最新出现的新冠肺炎确诊病例，使该国34个省级行政区中的29个已暴发新冠肺炎疫情。

据当地媒体援引印尼国家警察部门人士29日表态透露，雅加达警察局长已在一封电报中下令各警察行动部门针对新冠肺炎疫情迅速制定封闭进出雅加达道路的相关安全计划，并将通过“模拟封城”绘制出各地区交通状况，为部署安全人员做准备。雅加达警察局公共关系专员尤斯里·尤纳斯指出，尽管目前尚未收到封城命令，但警方要为此做出相应部署。

3月29日，印尼联合区域防卫司令部司令马戈诺表示，正在该国廖内群岛省加朗岛建造的急救医院建设进度已达91%，预计将于明日投入使用。该医院主要将用于从马来西亚返回的数千名印尼海外务工人员相关新冠肺炎检测与治疗，医院拥有340张床位和20个重症监护室。印尼公共工程和住房部介绍说，共有1600多名工人参与该医院的建造。

此外，雅加达苏加诺·哈达国际机场执行总经理阿古斯29日在官方声明中说，根据印尼卫生部长签署的一项法令，该机场将于4月1日至5月29日期间暂时关闭1B和2F候机楼运营，这一举措的出台旨在最大程度减少新冠肺炎疫情在本地传播。据了解，苏加诺·哈达国际机场年均接纳旅客逾6000万人次，是印尼最大的机场，主要服务雅加达及周边地区人口，也是外国游客进入印尼的重要门户。

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