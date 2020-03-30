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欧洲警方：警惕疫情期间犯罪活动

2020年03月30日09:18  来源：新华网
 

　　欧洲刑警组织27日提醒，随着新冠肺炎疫情在欧洲肆虐，法国、奥地利、瑞典、丹麦、英国等欧洲多国犯罪分子改变作案手法，必需加以警惕。

　　【冒充医生行骗】

　　欧洲刑警组织注意到，由于欧洲多国实施“禁足令”以控制疫情扩散，犯罪分子入室盗窃的难度加大，这类案件数量减少。不过，一些犯罪分子另辟蹊径，冒充医务人员上门提供新冠病毒检测，骗开房门后盗窃财物，这类犯罪尤其针对老年人。

　　瑞典警方证实，实施“禁足令”以来，全国入室盗窃案件大幅减少。

　　西班牙警方说，自3月14日在全国范围实施“封城”措施以来，刑事犯罪数量同比下降大约50%。西班牙国民警卫队高官劳伦蒂诺·塞尼亚说：“毫无疑问，民众普遍宅家使得犯罪分子（以传统手法）作案难度加大。”

　　丹麦近来发生多起盗窃案，涉及盗贼假扮急救人员上门、盗窃洗手凝胶等多种案情，政府部门誓言加大力度打击这类犯罪。

　　意大利一些中小企业因疫情遭受沉重打击，现金流出现问题，不得不求助于黑手党组织。警方担心，黑手党组织不断插手经济事务，气焰更加嚣张。

　　【网络诈骗增多】

　　欧洲刑警组织27日说，网络钓鱼、金融诈骗等案件近来尤其增多，一些黑客组织利用民众查询疫情信息、购买医护用品等机会窃取敏感信息，继而盗走用户资金。

　　世界卫生组织说，近来不少犯罪分子冒用世卫组织名义发送钓鱼邮件，以骗取民众的身份证件号码、安全口令等敏感信息，提醒各国民众警惕这类作案手法，避免财务损失。

　　英国国家反犯罪局说，一些犯罪集团经由电子邮件向民众兜售假冒伪劣的抗疫产品或服务，令不少人上当受骗。

　　奥地利内政部长卡尔·内哈默本周说：“我们注意到，擅闯民宅、入室盗窃等案件有所减少，但是网络犯罪不断增加。”在德国，网络诈骗案件同样激增。

　　欧洲刑警组织在一份报告里说：“诈骗犯迅速调整作案手法，利用民众对疫情的担忧和焦躁心理大肆牟利。”

　　【警惕反社会行为】

　　欧洲多国警方担心，随着民众长时间禁足家中，家暴案件数量可能增加。

　　法国内政部长克里斯托夫·卡斯塔内说，自从3月17日实施“禁足令”以来，法国多家警察局接获的家暴报告增幅超过30%。

　　英国、奥地利等国警方还提醒，注意防范反社会行为。

　　法新社报道，英国和奥地利多人自称染病却故意朝别人吐口水、咳嗽，涉嫌反社会行为，已经被警方逮捕。

　　英国全国警察局长理事会说，曼彻斯特一家医院近期发生氧气瓶被盗事件，需要警惕一些人在疫情中“露出最丑陋的嘴脸”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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