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塔利班拒与阿富汗政府代表团对话

2020年03月30日09:17  来源：新华网
 

　　阿富汗塔利班28日拒绝与阿富汗政府代表团对话，理由是后者不是一个“包容性”团队。

　　塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德当天在一份声明中说，为了实现真正持久和平，阿富汗政府代表团的组成必须获得所有相关方同意。“我们只与一个符合我们的协议和依据既定原则组建的谈判团队对话。”

　　按照穆贾希德的说法，参与阿富汗内部谈判的多方反对阿政府组建的代表团。

　　阿富汗和平事务部发言人纳吉亚·安瓦里回应说，政府代表团的组成经过社会广泛磋商，塔利班立场不恰当。

　　阿富汗政府26日深夜宣布组建一个21人的代表团，以便与塔利班直接对话。团队由国家安全局前局长马苏姆·斯塔尼克扎伊领导，成员包括政界人士、民间团体代表和前政府官员，5名成员是女性。

　　路透社报道，塔利班拒绝与政府代表团对话，给美国推动塔利班与阿政府对话带来挫折。

　　塔利班先前以阿政府是美方“傀儡”为由拒绝直接对话。经过多轮谈判，美国政府与塔利班2月29日在卡塔尔首都多哈签署协议，商定塔利班与阿富汗各方代表3月10日开始对话，讨论实现永久性全面停火和阿富汗今后政治路线图；阿富汗政府应在会前释放大约5000名塔利班在押人员，塔利班释放大约1000人。

　　另外，依据这一协议，美方将逐步撤军、推动释放塔利班在押人员、重新评估和解除对塔利班相关人员的制裁、向阿富汗新政府提供经济援助、保证不干涉阿富汗内部事务。同时，塔利班承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友的安全。

　　美方已经开始从阿富汗撤军。不过，由于阿富汗政界分歧、阿政府与塔利班有关释囚和可能的停火协议的分歧，阿政府与塔利班的直接对话至今没有实现。

　　与美方签署协议以后，塔利班在阿富汗的武装活动没有停息。塔利班武装人员27日袭击并控制东北部巴达赫尚省多处地区，暂不清楚人员伤亡情况。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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