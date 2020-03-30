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英国首相致信3000万家庭：别出门，别出门

2020年03月30日09:01  来源：新华网
 

　　感染新型冠状病毒在家隔离的英国首相鲍里斯·约翰逊将给英国每一户家庭发去信件，主题是：别出门。

　　英国政府28日发布信件全文。约翰逊在信里写道，“仅短短几周”，英国人的日常生活发生“巨变”，新冠肺炎疫情对个人和社区产生“重大冲击”。

　　他说，如果短时间内许多人病重，国家医疗体系将“不堪重负”，“将付出生命代价”。因而，“必须遏制疾病蔓延，减少需要入院治疗的人数，从而尽可能挽救更多生命”。

　　“因此，我们的指示很简单，就是你必须待在家里。”他写道。其中“必须”一词用黑体写成，以示强调。

　　他呼吁民众避免走亲访友；除“购买食品和药品、每天锻炼一次和看病”等目的外，尽量不要外出；尽量在家上班。如果必须外出，尽量与他人保持至少2米距离。

　　他告诫民众，“必须遵守这些规定”，否则“警察将会开罚单”。

　　在信的末尾，他再次用黑体字强调“待在家里”。“国家处于危急时刻，我强烈呼吁你们，请待在家里，保护国民保健制度，挽救生命。”

　　英国卫生部28日发布的数据显示，英国新冠肺炎确诊病例累计已超过1.7万例，较前一天新增2546例；死亡病例升至1019例。感染者下至平民百姓，上至政要名流。英国王室25日宣布，71岁的查尔斯王储的新冠病毒检测结果呈阳性；约翰逊和卫生大臣马修·汉考克27日先后宣布自己感染。

　　随着疫情恶化，英国政府逐步强化防疫政策。约翰逊23日晚下令民众居家隔离防疫、关闭全国大多数营业场所、禁止一切社交聚会。

　　约翰逊的信将送至全国3000万个家庭的每一家。

　　约翰逊说，他完全理解民众因疫情面临的生活和工作困难，但“我们将毫不犹豫地”依据科学和医疗专家的建议“采取进一步措施”。

　　“事情在好转之前会更糟。”他写道。英国高级卫生官员斯蒂芬·波伊斯28日说，如果民众严格遵守居家隔离规定，“好的结果是”，死亡人数将不超过2万。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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