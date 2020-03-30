美国新冠病例近14万，特朗普：死亡率两周内可能达峰值

人民网华盛顿3月29日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间3月29日下午6时，美国已经至少有新冠病毒感染病例139675例，其中包括死亡病例2436例。与大约24小时前相比，美国确诊病例至少增加了18500例，死亡病例至少增加了426例。

目前美国疫情最为严重的是纽约州，共有确诊病例至少59606例。此外，新泽西州有确诊病例13376例，加利福尼亚州有5788例，密歇根州有5488例，华盛顿州4319例，马塞诸塞州有4257例，佛罗里达州有4246例。

29日，美国总统特朗普在白宫简报会上表示，联邦政府正在执行的要求民众“保持社交距离”的相关指南，将延续至4月30日。此前，特朗普曾表示，希望在4月中旬前放松该指南政策。

特朗普还表示，模型显示，疫情在美国造成的死亡率两周内可能会达到峰值。他预计，到6月1日，美国将开始步入“恢复”。

当天早些时候，美国政府疫情应对首席专家、美国国家过敏症和传染病研究所主任安东尼·福奇对媒体表示，模型显示，疫情可能会在美国造成10至20万死亡病例，不过他也强调，情况快速变化，不应过分关注预测数字。

29日，特朗普还宣布了一项名为“空中桥梁”的公私合作项目，从全球向美国运输应对疫情所需的医疗产品。当天早上，该项目的第一个航班已经从上海飞抵纽约。据报道，该航班装载了包括13万个N95口罩，近180万个其他口罩和防护服，1030多万个手套和7万个体温计。这些产品的购买者是美国医疗用品分销商，运费则由联邦应急管理局支付。特朗普政府希望最终能安排51个类似航班。

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