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意大利新冠肺炎确诊病例逼近10万例

2020年03月30日08:43  来源：新华网
 

　　新华社罗马3月29日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利29日说，截至当天18时，意大利累计新冠肺炎确诊病例97689例，累计死亡病例10779例，治愈病例13030例。

　　该部门的统计数据显示，意大利累计新冠肺炎死亡病例比上一日增加756例，当日累计确诊病例和治愈病例分别比上一日增加5217例和646例。

　　博雷利在当晚举行的视频记者会上说，在现有确诊患者中，有27386名患者在医院接受普通治疗，3906人在重症监护室接受治疗，另有42588人居家隔离。

　　博雷利表示，近日的数据显示，意大利的确诊病例增幅可能开始进入平台期。博雷利还说，意大利防护用品的需求量仍然很大，但随着采购物资的到达和意大利本身产能的提高，这方面的需要能够得到满足。

　　意大利卫生部长斯佩兰扎当天提醒说，尽管近几天的统计数据显示疫情趋缓，但未来数天乃至数周绝对不能放松警惕。他说：“传染病学家说我们正在看到管控措施的成效，但这一过程需要时间，而且会很缓慢地一步一步到来。”

　　意大利政府28日宣布发放4亿欧元的食品券，以帮助因疫情遇到经济困难的意大利人渡过难关。

　　为防止新冠肺炎疫情进一步蔓延，意大利10日起进入全国“封城”状态，并从12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从21日起关闭所有公园和其他公共场所，但公共交通、物流、邮局、银行和食品生产行业维持正常营业和运转，以保证对公众的基本生活服务。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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