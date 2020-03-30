克罗地亚从中国采购的首批防疫物资抵达

人民网萨格勒布3月30日电（记者 叶琦）3月29日，一架来自中国、满载抗疫医疗物资的包机徐徐降落在克罗地亚萨格勒布弗拉尼奥·图季曼国际机场。这是克自中国采购的首批物资，中国无偿援助的医疗物资将于近期跟进抵达。许尔文大使和克罗地亚总理办公厅主任佩特希奇很高兴来到机场迎接，我馆经商参赞刘恺等也陪同前往。

许尔文大使强调，中国国内疫情爆发后，克罗地亚政府和人民第一时间给予我们坚定的支持。当前疫情在克蔓延，如3月27日李克强总理在与克总理普连科维奇电话交谈中所说，中国愿积极与克罗地亚分享防控和治疗经验，在医疗物资上提供力所能及的帮助，并在欧盟层面加强防控疫情合作。中方将始终与克罗地亚政府和人民在一起，共同克服困难，直至取得最后胜利。

佩特希奇表示，普连科维奇总理与李克强总理于3月27日晚进行了友好成功的通话，中方主动提出援助且对克方在华采购防疫物资和设备予以大力支持和协助，今天首批物资抵达将对克防疫工作起到至关重要的作用，克方对此深表感谢。克中友谊源远流长，两国防疫合作走在前列，相信我们定能团结一致战胜疫情，疫情过后的合作将取得更多务实成果。

疫情暴发以来，中国江苏、上海和海南等地方以及华为、路桥、北方工业等企业也以各种方式援助克罗地亚。

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