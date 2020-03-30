中国驻比利时使馆向留学生发放“健康包”

人民网布鲁塞尔3月29日电 （记者 任彦）中国驻比利时使馆日前向在比中国留学生发放了首批“健康包”，帮助他们在新冠肺炎疫情日益严峻的形势下做好自我防护。

“健康包”里有医用一次性口罩和连花清瘟胶囊、板蓝根、感冒清、消炎药等一批药品，同时还附有温馨提示和国内多个健康咨询平台推荐。

安特卫普学联向使馆发来感谢信，信中说，收到使馆及时送来的“健康包”，“感动之余，我们的心瞬间安定了下来。我们感受到了力量，感受到了支持。不管我们身在何处，背后总有祖国的支持和关爱。感谢我的国，感谢使馆！春日向阳，万物复苏，我们不怕，我们终将战胜疫情！”

使馆最近还举行了在比中国留学人员同心携手抗疫视频会议。曹忠明大使表示，“使馆是留学人员的家，祖国是同学们的坚强后盾。我们会始终与同学们并肩坚守、共克时艰，尽全力帮助大家解决遇到的困难。”

为帮助中国留学生做好自我防护、增强应对能力，在使馆的倡议和协调下，近20家旅比华侨华人社团与比利时9家中国学联积极对接，建立了抗疫对口帮扶机制。旅比华人医生组建抗疫医疗服务队，为比利时华侨华人及时提供疫情防控咨询、就诊指导及紧急救助服务。

比利时华商丝路商会会长吴晓旺响应使馆的号召，向使馆捐赠了一些抗疫物资，用于帮助留学生。据吴晓旺介绍，新冠肺炎疫情在欧洲迅速蔓延之后，他托人从中国购买了一批抗疫物资，由于快递和邮政服务基本中断，这批物资辗转运到比利时。他给每一位会员都送去急需的抗疫物资。

家住布鲁塞尔的一位华人朋友日前给记者发来微信说，当天一早他收到吴晓旺送来的抗疫物资，其中包括口罩、手套等个人防护用品以及板蓝根、连花清瘟颗粒等中草药，“现在比利时疫情很严重，人们大都不敢外出了，吴晓旺会长一大早开车出发，辗转比利时十多个城市，为商会60多名会员每家都送去一些抗疫物资。他这种雪中送炭的奉献精神让我十分感动。”

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