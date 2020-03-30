乌克兰单日新增病例破百 总统警告疫情发展三种可能

人民网基辅3月29日电（记者 谭武军）据乌克兰卫生部统计，截止29日22时，乌克兰新增119例新冠肺炎确诊病例，这是疫情爆发以来，乌国内首次单日新增病例破百。截止3月29日，乌累计确诊475例，死亡10例，治愈6例（2次检测结果为阴性）。

29日，乌卫生部公布新冠肺炎患者治疗标准，定点医院将只收治重症和中症患者，对轻症患者将只进行门诊治疗。

乌政府29日通过决定，所有境外返乌人员均必须接受为期两周的强制隔离。乌基础设施部部长克里克利表示，政府仍将组织专列和包机接回希望回国的乌克兰人。但回国人员必须遵守隔离观察规定。乌政府考虑按照卫生部要求安排实施强制隔离的定点宾馆。

尽管乌政府宣布从3月27日起关闭边境，停止所有航空、铁路和公路运输，但据乌媒体报道，3月28日，359名乌克兰人乘包机从纽约返回基辅。出于安全考虑，该航班全程未提供餐饮。29日，716名乌克兰人乘坐撤侨专列从莫斯科回到基辅。

乌总统泽连斯基29日发表全国讲话，警告未来乌疫情发展存在三种可能，即新冠肺炎发病率分别占全国人口的3%-5%、25%和超过50%。泽连斯基指出，如果出现后两种情况，乌医疗系统将难以承受。政府的任务是尽最大可能保护民众。泽连斯基强调，隔离期不是假期，所有人应待在家里，除非极其必要不外出。

乌内务部部长阿瓦科夫28日表示，自实施隔离状态以来，乌国内的犯罪率下降30%，但涉及口罩销售诈骗的案件有所增加。

乌议会“人民公仆党”议员瓦特拉斯29日被证实感染新冠病毒。此前，乌议会已至少有4位议员确诊感染新冠病毒。

乌国防部宣布，截止3月29日7时，乌武装力量中未出现新冠病毒感染病例，但有172人目前处于隔离状态。

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