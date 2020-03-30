在哈中国留学生：祖国的“爱心健康包”让我们安心并充满信心

在哈萨克斯坦首都努尔苏丹的中国留学生领到了我驻哈大使馆送去的“爱心健康包”。（中国驻哈萨克斯坦大使馆供图）

人民网努尔苏丹3月29日电（记者 周翰博）近日，部分在哈萨克斯坦首都努尔苏丹留学的中国学生联名致信祖国，对国内抗击新冠肺炎疫情取得的成果表达祝福，对疫情在哈爆发后，我驻哈使馆第一时间克服重重困难为留学生送来“爱心健康包”表达感谢。同学们纷纷表示，一定不辜负祖国和亲人们的期望，科学防护，坚定信心，完成学业，做新时代中哈友好的使者。联名信全文如下：

亲爱的祖国：

您好！

我们是来自上海外国语大学的学生。去年九月，带着祖国和学校的殷切期望，怀揣着留学梦想，来到哈萨克斯坦国立欧亚大学学习俄语和哈萨克语。虽然独在异国求学，但并不孤单。留学期间，我驻哈使馆为我们的学习和生活提供帮助、排忧解难，还邀请我们参加国庆升旗仪式、新中国成立七十周年招待会、春节招待会等各类活动，增长见识，丰富生活。在我们心中，中国驻哈萨克斯坦使馆就是留学生温暖的家，祖国就是我们坚实的后盾。

今年春节，新冠肺炎疫情突然爆发，打破了我们平静的留学生活。每天早起第一件事，就是打开手机查看国内新增确诊人数。看着疫情地图上一个个省份由黄转红，颜色愈深，内心愈发揪得紧紧的。日益严峻的疫情和医疗物资紧缺的消息牵动着我们每位在哈留学生的神经。虽远在千里之外，我们也想为祖国抗击疫情贡献绵薄之力。在力所能及的范围内我们组织捐款捐物，通过网络社交媒体积极转发国内官方信息，宣传政府、医疗工作者和民众抗击疫情的感人故事。周围的老师、同学们对中国人民抗击疫情的斗争纷纷表示关心和支持，并慷慨解囊，捐助善款，还自发拍摄加油视频，祈愿中国平安。

在习主席的亲自指挥下，国内采取强有力措施，疫情防控取得显著成果，胜利在望。然而与此同时，境外疫情却迅速蔓延，3月中旬，哈萨克斯坦境内首次出现确诊病例，目前累计确诊病例已逾200例。哈政府相继出台实施国家紧急状态、封城、宵禁等防疫措施。口罩、消毒用品和防护设备等物资也立刻成为紧俏货，几乎不可能通过正常渠道购得。疫情爆发后，我驻哈使馆一直挂念着留学生的平安，第一时间联系我们询问生活学习情况，并送来防疫物资。随后，在张霄大使的指示下，使馆工作人员克服自身储备有限，以及所在城市即将实施宵禁等困难，加班加点将包括口罩、消毒液、防疫指南在内的“爱心健康包”送达每一名留学生手中，让我们倍感温暖、倍受感激。使馆还与学校积极沟通做好防疫措施，保障中国留学生健康安全，让我们感到安心，并充满信心。

我们深知，无论身处何方，祖国人民都时刻牵挂着海外学子的健康安危。在这个特殊时期，我们一定不辜负期望，好好使用防疫物资，遵守当地防疫政策，积极面对，科学防护，坚定信心，留在当地完成学业，做新时代中哈友好的使者。

请祖国放心！请亲人朋友们放心！

此致

敬礼！

哈萨克斯坦国立欧亚大学中国留学生代表

2020年3月28日

(责编：于洋、刘洁妍)