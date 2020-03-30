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综述：欧洲疫情形势持续严峻 各国全力应对

2020年03月30日08:13  来源：新华网
 

　　新华社维尔纽斯3月29日电 综述：欧洲疫情形势持续严峻　各国全力应对

　　新华社记者

　　尽管欧洲各国严防死守，但新冠肺炎疫情28日继续扩散，形势依旧严峻，累计新冠肺炎死亡病例突破两万，意大利累计死亡病例过万，英国破千。西班牙和爱尔兰创单日死亡病例新高，葡萄牙累计确诊病例破5000，塞尔维亚单日新增确诊病例创新高。

　　截至28日，欧洲疫情最为严重的意大利，累计新冠肺炎确诊病例达92472例，累计死亡病例10023例；西班牙累计确诊72248例，死亡5690例；德国累计确诊超过52100例，死亡超过366例；法国累计确诊37575例，死亡2314例；英国累计确诊17089例，死亡1019例。

　　德国总理默克尔28日在居家隔离期间表示，每日新增确诊病例让人无法松懈和放松疫情防控。目前无人能确定艰难时刻会持续多久，她呼吁德国民众保持耐心。她说，德国目前新增确诊病例数约每5.5天翻番，要采取措施，努力延长这一时间，避免德国卫生系统过载。

　　法国总理菲利普28日表示，目前法国疫情发展很快，“防疫战斗刚刚打响，4月份前15天情况将会十分困难，甚至比过去两个星期更困难”。法国卫生部长韦朗当天说，法国已经为医护人员订购了超过10亿只口罩，这些从世界各地特别是中国来的口罩将在未来数周到数月内交付。

　　英国目前正加速建设临时医院，首都伦敦一家由会展中心改建的临时医院即将完成，届时将提供更多床位。

　　西班牙首相桑切斯28日在电视讲话中说，西班牙特别内阁会议29日将通过更严格的“禁足令”：从3月30日至4月9日，所有非核心产业工作人员必须留在家中，不得外出工作。

　　意大利总理孔特近日表示，目前的“封城”措施将实施到4月3日，而为应对疫情从1月31日开始实施的紧急状态将按计划执行到7月31日。

　　此外，希腊宣布自29日起暂停来往德国和荷兰的航班；爱尔兰规定所有人从28日至4月12日非特殊情况必须待在家中；马耳他规定65岁以上老人、孕妇以及患有慢性病的高风险人群28日起不得外出，教育机构停课时间将延长至6月底；塞尔维亚从29日起延长周末宵禁时间；罗马尼亚首都布加勒斯特所有公园28日起停止对公众开放。（执笔记者：郭明芳；参与记者：陈占杰、于帅帅、石中玉、张琪、张毅荣、赵丹亮、袁韵、林惠芬、谢宇智、张家伟、陈晨）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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