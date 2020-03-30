荷兰从中国购买60万只口罩有质量问题？驻荷大使回应

人民网北京3月30日电 据中国驻荷兰使馆官网消息，3月28日荷兰一些媒体报道称，荷兰从中国购买的60余万只口罩存在质量问题。我驻荷兰大使徐宏对此回答了记者提问：

问：3月28日荷兰一些媒体报道称，荷兰从中国购买的60余万只口罩存在质量问题，被卫生部全部召回。请问您对此有何评论？

徐宏：新冠肺炎疫情暴发以来，中荷双方一直就共同抗击疫情保持密切沟通和良好合作。近一个多月来，随着荷兰疫情形势发展，中方致力于向荷方提供力所能及的帮助。对于3月28日媒体有关荷兰从中国购买的一批口罩存在质量问题的报道，大使馆高度关注，并在当晚第一时间与荷兰外交部、卫生部联系，了解核实有关情况。29日，我本人应约与荷兰医疗护理大臣范莱恩通话。范莱恩大臣表示，真诚感谢中方为荷兰抗击疫情所提供的大力支持和帮助；关于荷方从中国采购的部分口罩不适宜重症病房医护人员佩戴的问题，荷方正在进一步厘清有关情况，俟有结果，将第一时间向中方通报。希望这一孤立事件不会影响两国在抗击疫情领域的友好合作。我对范莱恩大臣通报上述情况表示感谢。借此机会，我要再次强调，病毒无国界，国际社会唯有加强团结互助，才能战胜疫情。中国支持包括荷兰在内的各国抗疫的目的非常简单，就是要努力挽救更多的生命，不存在某些人所说的“地缘政治考虑”。合作过程中即使出现一些问题也是正常的，可以实事求是地加以解决，而不应作政治化解读。我们期待荷方关于口罩质量问题的进一步调查结果，如有需要，中方将本着客观公正的原则依法协助开展调查。中方将继续全力支持荷方的抗疫努力，携手战胜病毒这一共同的敌人。

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