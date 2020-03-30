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援助全球战“疫” 彰显大国担当(专家解读)

■ 受访专家：中国国际问题研究院研究员 金 玲

2020年03月30日05:41  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　3月21日，一批中国政府援助希腊用于抗击新冠肺炎疫情的物资，空运抵达雅典国际机场，同机运抵的还有中国企业和社会各界向希腊捐赠的物资。
　　马里奥斯·罗洛斯摄（新华社发）

　　随着中国国内新冠肺炎疫情得到进一步控制，中国积极向多国援助医疗物资，分享抗疫经验，努力与国际社会携手共渡难关。

　　美国《纽约时报》称，中国援助各国抗击疫情，展现大国担当。随着国内疫情形势好转，中国开始帮助正在全力控制疫情的其他国家。从日本到伊拉克、从西班牙到秘鲁，中国以捐赠或派遣医护专家的方式，向各国提供或承诺提供人道主义援助。

　　西班牙《国家报》称，中国拥有一个现代化的成熟社会，已经彰显出其有能力挺身而出应对一场全新的、无比困难的全球医疗卫生挑战。考虑到中国的经济规模、人口结构和战略地位，其在面对危机时的表现更显出其负责任的态度。

　　

　　当前，全世界都在与新冠肺炎疫情作斗争，这是一场没有硝烟的战争。病毒没有国界，不分种族，是全人类的共同敌人。这次疫情是对整个国际社会的“大考”，大家同呼吸、共命运。在全球化不断加深的趋势下，没有一个国家能在全球性灾难中独善其身。

　　面对一些国家的横加指责，中国在灾难面前体现出大国担当，没有采取狭隘的单边主义，而是积极提供协助。中国向国际社会释放出积极信号，即中国是国际大家庭中可靠的伙伴，中国愿意与各国携手相助共同抗击疫情。

　　在中国疫情暴发之时，从亚洲到欧洲，从非洲到美洲，中国得到了国际社会的广泛援助。如今，在中国国内疫情逐渐稳定之际，从欧洲到非洲，再到中东，世界也正感受着中国温暖，中国正尽全力向国际社会伸出援手，共同应对疫情。

　　中国人民刚刚经历新冠肺炎疫情的严峻考验，了解疫情带来的苦难，所以对其他国家正经历的疫情感同身受，更加懂得其他国家正在遭受的痛苦。正是因为这份了解，中国在控制住国内疫情之后，竭尽全力帮扶更多的国家，根据不同国家的不同需求进行有针对的援助，努力尽到自己的国际责任。疫情肆虐意大利，中国立刻响应，为其提供了急需的口罩、防护服、呼吸机、核酸检测试剂盒等医疗资源，还3次派遣经验丰富的医疗队，逆行深入抗疫一线，让意大利民众感受中国大爱。面对塞尔维亚总统的求助，中国也第一时间援助物资并派遣专家组。与此同时，中国还与欧洲多国举行专家视频会议，分享自己抗击疫情的经验，帮助更多的国家应对疫情危机。

　　面对疫情，中国经受住了考验，向世界传递了负责任、有担当的大国形象。中国元首外交，积极向世界传递开放合作、同呼吸共命运的“人类命运共同体”理念；抗疫援助、国际合作，中国践行了信息互联、资源互通、经验共享的“人类命运共同体”实践。

　　全球化的世界，是一个地球村，人类面临着共同挑战，从气候变化到恐怖主义，从今天的疫情，到明天未知的危机，没有任何一个国家可以置身事外。“山川异域，风月同天。”在世界联系日益紧密的今天，各国身处国际大家庭中，面对困难不应相互指责，更应团结合作。

　　“独行快，众行远。”中国一直倡导构建“人类命运共同体”，坚持和维护多边主义，秉持开放、合作、共赢理念，积极参与和解决国际社会共同面对的问题。中国作为一个大国，正在国际社会扮演着开放、合作、负责任的大国角色，是国际大家庭中的可靠伙伴。未来中国还将一如既往，在能力范围之内，凝聚共识、团结伙伴、提供帮助。

　　（刘小依采访整理） 

(责编：曹昆)
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